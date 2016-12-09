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Kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de bir kadını bıçakla ağır şekilde yaralayan şüpheli olaydan 3 gün sonra yakalandı.

Kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

09 Aralık 2016 17:26

Alınan bilgiye göre, Sütlüce mahallesi Gökdere sokak üzerinde bulunan bir evde sabah saatlerinde S.K. (39) ile S.A. (47), arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle S.A., S.K. isimli kadını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay sonrasında S.A. ise kayıplara karıştı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro amirliği ekipleri, olaydan 3 gün sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen S.A., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Burak Tekin

Etiketler: bıçaklama, eskişehir, kadın


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