Kadının yumurtalığından çıkan kitle şok etti

Karın ağrısı ve karında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki Müslümet Alkan'ın yapılan tetkiklerinde yumurtalık kısmında 2,5 kilo ağırlığında ve 25 santimetre büyüklüğünde kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan yaşlı kadının yumurtalığındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı.

Ameliyatla ilgili açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Şekeryapan Çalıkoğlu, yumurtalık kistlerinin ergenlik ve üreme çağında sık görülen bir vaka olduğunu ve bunun genellikle iyi huylu seyreden bir durum olduğunu söyledi. Çoğunlukla kendiliğinden gerileyen, ancak boyut olarak büyümesi veya sebat etmesi durumunda ameliyat gerektiren bir hastalık olduğunu ifade eden Çalıkoğlu, "Menopozal dönemde büyük boyutlara ulaşan kistler, mutlaka ameliyat ile çıkarılmalı ve patolojik inceleme yapılmalıdır. 70 yaşındaki hastamızda karaciğerine kadar uzanan yaklaşık 25 santimetre boyutunda ve 2,5 kilo ağırlığındaki kisti, başarılı bir operasyonla çıkarttık. Bu derece büyük ameliyatlar iyi bir ekip işidir. Özel Muş Şifa Hastanesi olarak yeterli ekipmana, donanıma ve tecrübeli bir ekibe sahibiz ve bu tür büyük ameliyatları yapabilmekteyiz" diye konuştu.

Nejdet Armağan

