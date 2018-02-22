Diğer
Kategoriler

Kadının yumurtalığından çıkan kitle şok etti

Muş'ta 70 yaşındaki kadının yumurtalığından 2,5 kilo ağırlığında kitle çıkartıldı.

Kadının yumurtalığından çıkan kitle şok etti

22 Şubat 2018 11:39

Karın ağrısı ve karında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki Müslümet Alkan'ın yapılan tetkiklerinde yumurtalık kısmında 2,5 kilo ağırlığında ve 25 santimetre büyüklüğünde kitle olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan yaşlı kadının yumurtalığındaki kitle başarılı bir operasyonla alındı.

Ameliyatla ilgili açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Şekeryapan Çalıkoğlu, yumurtalık kistlerinin ergenlik ve üreme çağında sık görülen bir vaka olduğunu ve bunun genellikle iyi huylu seyreden bir durum olduğunu söyledi. Çoğunlukla kendiliğinden gerileyen, ancak boyut olarak büyümesi veya sebat etmesi durumunda ameliyat gerektiren bir hastalık olduğunu ifade eden Çalıkoğlu, "Menopozal dönemde büyük boyutlara ulaşan kistler, mutlaka ameliyat ile çıkarılmalı ve patolojik inceleme yapılmalıdır. 70 yaşındaki hastamızda karaciğerine kadar uzanan yaklaşık 25 santimetre boyutunda ve 2,5 kilo ağırlığındaki kisti, başarılı bir operasyonla çıkarttık. Bu derece büyük ameliyatlar iyi bir ekip işidir. Özel Muş Şifa Hastanesi olarak yeterli ekipmana, donanıma ve tecrübeli bir ekibe sahibiz ve bu tür büyük ameliyatları yapabilmekteyiz" diye konuştu. 

Nejdet Armağan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç