Kadını alışveriş yapmaya iten önemli sebeplerden birinin alma ve sahip olma duyguları olduğunu kaydeden Tokaç, “Alışveriş yapmak; kadın için sevinç, mutluluk, yenilik, eğlence ve sosyalleşme aracı mı yoksa sadece ihtiyacını gidermek midir? Birçok kadının ihtiyacı olmayan şeyleri de aldığını düşündüğümüzde alışveriş yapmanın sadece ihtiyaç olmadığını anlayabiliriz. Kadın için alışveriş yapmanın önemini anlayabilmek için alışverişin kadın için nasıl bir araç olduğuna ve kadına neler hissettirdiğine bakmak gerekir. Herkesin ilk aklına gelen kadının üzüldüğünde alışveriş yaptığıdır” dedi.

Kadın herhangi bir nedenle üzüldüğünde kendisini alışveriş yaparak rahatlattığını belirten Tokaç, “Bu durum aslında alışveriş yaparken kişinin ne yaptığıyla ilişkilidir. Alışveriş sırasında kişinin dikkati dağılmakta ve kendisini üzen olaydan zihni uzaklaşmaktadır. Alışveriş sırasında zihin farklı mağaza, marka, model, beden, fiyat karşılaştırması gibi şeylerle meşgul olmakta ve dikkat böylece dağılmaktadır. Aynı zamanda üzülmesine neden olan olay zihninden anlık da olsa çıkmakta, böylece kadın rahatlamaktadır” diye konuştu.

Psikoterapist/Aile ve Çift Terapisti Uzmanı Psikolog Naciye Tokaç, “Kadını alışveriş yapmaya iten bir diğer önemli sebep ise almak ve sahip olma duygularıdır. İnsan ne kadar şeye sahip olursa olsun kendisini eksik hissedebilir. Çünkü hissedilen eksiklik maddesel bir boşluk olmayıp, ruhsal dünyanın eksikliğidir. Ruhsal dünyanın hissettiği boşluğu dolduramayan, tam ve yetkin hissedemeyen insan eksikliğini sahip olma ve alma dürtüleriyle tamamlamaya çalışmaktadır. Alışveriş yapmak aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak görülmektedir. Çünkü alışverişi genellikle bir tanıdığı ile birlikte gerçekleştiren kişi böylece yanındaki kişi ile fikir alışverişi yapmakta, aynı zamanda zevklerine, düşüncelerine yönelik de bilgi almaktadır. Birbirinizi daha iyi tanımak istiyorsanız birlikte alışverişe çıkabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Sosyalleşmeye bir diğer katkısı ise alışveriş sırasında alıcı-satıcı arasında gerçekleşen fazla diyaloğun olduğunu ifade eden Tokaç, “Bazen alınacak şeyle ilgili satıcının fikri alınır, hatta satılan malzemeyi iyi bildiği için kendisine daha çok güvenilir. Alışverişle satın alınan eşyanın da kadınlar arasında sosyal statü göstergesi olması da bir diğer nedenler arasındadır. Birçok kişi bir araya geldiklerinde yeni giysilerine, eşyalarına bakmakta veya birbirine göstermektedir. Alınan şeyin marka, modeli, fiyatı ve o nesneye sahip olmak sosyal statü açısından kişiyi diğerlerinden daha üstün yaptığına inanılmaktadır. Bu nedenle kişiler arasında yeni almak aynı zamanda sosyal bir statünün de işareti gibi algılanmaktadır. Aynı zamanda bir eğlence aracı olarak düşünülebilecek alışveriş, başka türlü sosyal ve sportif faaliyetleri olmayan, böyle bir arkadaş/dost grubuna sahip olmayan, kulüp, parti gibi eğlence mekanlarına gitmeyen bireyler için eğlence aracıdır” dedi.

Kişi alışveriş yaparak hem yeni şeyler almakta hem de her zaman farklı bir faaliyet gerçekleştirmekte olduğunu kaydeden Tokaç, “Çoğu kişi alışveriş yapmayı 'yeni şeyler almanın mutluluğu' olarak tanımlar. Bu da bizi yeni şeyler almak neden insanı mutlu eder sorusuna götürmektedir. Kişi yeni şeyler alarak almak ve sahip olmak hissini yaşar ve dolaylı yoldan mutlu olur. Buradan insanların kendisini ne kadar da eksik hissedebildiğini ve mutlu olmaya ne kadar da ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz. Alışveriş yapmanın aynı zamanda duygularla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle hayata bakış açıları duygularıyla gerçekleşen kişilerin alışveriş yapmaya ve yeni şeyler almaya daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi alışveriş ile kişinin birçok kazanımı olmaktadır. Alışveriş yaparak sosyalleşen, eğlenen, yeni kişilerle iletişim kuran ve sahip olan kadın için sanırım alışveriş her zaman vazgeçilmez olacaktır” şeklinde konuştu.