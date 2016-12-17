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'Kadınlar bisküvi yerken iki kere düşünmeli'

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, bisküvi, salam, sosis gibi raf ömrü uzun hazır gıdaların, kadın ve erkeklerde kısırlığı tetiklediğini söyledi.

Kadınlar bisküvi yerken iki kere düşünmeli

17 Aralık 2016 08:55

Son yıllarda hızla artan hazır gıda ile beslenme alışkanlıklarının kötü sonuçlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Kısırlık oranının dünyada hızla artmasına, hazır gıda tüketiminin de etkili olduğunu belirtildi. Hazır gıdaların kısırlık üzerindeki etkileri ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kısırlığın bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalmama durumu olduğunu ve bu durumun gün geçtikçe arttığını söyledi.

"Hazır gıdalar hormon düzensizliği yapıyor"
Hazır gıdaların horman düzensizliğine yol açtığını kaydeden Doç. Dr. Çoksüer, "Burada en önemli faktör, teknolojinin, endüstrinin bize dayattığı beslenme biçimimizin hazır gıdalara dayandırılmasıdır. Bu hazır gıdalar, raf ömrü uzun olan maddeler hem bayanlarda hem erkeklerde hormon düzensizliği yaparak kısırlık yapabilmektedir. Tabi bunlarda, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalar ya da raf ömrü uzun olan bisküvi gibi hazır gıda tüketimi kısırlığı tetikleyen önemli faktörler arasındadır. Diğer faktörler, özellikle sigara ve alkol tüketimi, soluduğumuz kirli hava ve su tükettiğimiz plastik maddeler bile artık kısırlığa ciddi anlamda neden olabilmektedir. Hazır gıdalar, erkeklerde erkeklik hormonlarında düzensizlik yaparak, sperm kalitesi ve sayısını azaltmaktadır. Kadınlarda ise yumurtaların kalitesini azaltarak kadınlık hormonunu düzensizleştirerek hem yumurta kalitesini bozmakta hem de embriyonun rahime tutunmasını azaltmaktadır. Hazır gıda tüketimini mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsak, beslenme biçimimize önem vermemiz lazım" dedi. 

Aydın Yorat

Etiketler: Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Ha


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