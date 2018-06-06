Kadınlar, daha çok internet bağımlısı

Hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medya, internet bağımlılığını da beraberinde getiriyor. BAU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur ve BAU Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans öğrencisi Bülent Ertaş tarafından yapılan araştırma, sosyal medya bağımlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. İnternet bağımlılığının cinsiyet üzerinde etkisi, öğrencilerin sosyal medyaya yaklaşımı gibi birçok konuyu ele alan araştırmanın sonuçları ise dikkat çekici.



“Kadınlar, erkeklere göre daha çok internet bağımlısı”

İnternet bağımlılığının cinsiyet olgusu üzerinde etkili olduğunu kaydeden BAU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Samur, erkek ve kadınların interneti farklı amaçlarla kullandığını belirtti. Samur, şunları söyledi: “Erkekler ve kızlar arasında teknolojilerin bağımlılık seviyeleri bakımından; kızların sosyal medya ve akıllı telefon bağımlılık seviyeleri erkeklere göre daha yüksekken erkeklerin ise oyun bağımlılık seviyesi kızlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi, kızların daha çok dışavurumsal erkeklerin ise araçsal kişilik özelliklerine sahip olmaları olabilir. Kadınlar, akıllı telefonların sağladığı hız ve sosyal medyadaki toplumsal baskıdan uzak, güvenli ve erişilmesi kolay bir ortamda sosyalleşmeyi tercih ediyorken, erkekler ise oyunun heyecanlı ve çekişmeli ortamında kendilerini ispatlamak, kendilerine olan güveni arttırmayı tercih ediyor.”



“Sınav dönemi öğrencilerin telefon kullanımına dikkat!”

Velileri dikkatli olması konusunda uyaran Samur, “Öğrenciler için 9. sınıf teknoloji bağımlılığı açısından tehlikeli bir dönem olabilir. Veliler, daha dikkatli olmalılar. Çocuğu yakın takibe almalı ve gerektiğinde kısıtlama yapmalılar. Sınava hazırlık dönemlerinde teknoloji bağımlılık seviyesi düşüyor görünse de 12. sınıfta tekrardan artış gösteriyor. Bu nedenle üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de bu duruma dikkat etmesi gerekiyor. Akıllı telefonların oldukça uygun fiyatlara alınabildiği bu dönemde velilerin çocuklarına akıllı telefon alırken bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Öğrencilerin birçoğunun internet kotasını aştığı da çıkan sonuçlar arasında yer alırken özellikle yaz döneminde fiziksel etkinliklere de dijital etkinlikler kadar yer verilmesi gerekiyor”



“Akıllı telefonlar en çok mesajlaşmak ve oyun oynamak için kullanılıyor”

Akıllı telefonların en çok mesajlaşmak ve oyun oynamak için kullanıldığı belirten BAU Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri yüksek lisans öğrencisi Bülent Ertaş, “Farklı illerde öğrenim gören birçok öğrenci ile görüştük. Öğrencilerin yüzde 97’si akıllı telefona, yüzde 90’nın ise bilgisayara sahip olduğu ortaya çıktı. Öğrenciler, ‘akıllı telefonunuzu en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?’ sorusuna, en çok sosyal ağ, mesajlaşma ve oyun amacıyla kullandıklarını belirtti. Akıllı telefon, sosyal ağ veya oyun bağımlılıkları birbiriyle yüksek derecede ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır. Bahsedilen teknolojilerden herhangi birini bağımlılık derecesinde kullanan bir öğrencinin bir başka teknolojide de aynı durumda olduğu gözlemleniyor. Yani sosyal medya bağımlısı olan bir öğrenci, akıllı telefon veya oyun bağımlısı olabiliyor” dedi.