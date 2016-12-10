Mersin’de otobüs şoförlüğü yapan kadınlar, görenlerin büyük takdirini topluyor. Kullandıkları otobüslerle vatandaşa iyi hizmet sunan ve güler yüzleriyle vatandaşları mutlu eden kadın şoförler, tüm kesimler tarafından olumlu karşılanıyor. 19 kadın şoför, bir taraftan zorlu mesleklerini sürdürürken diğer taraftan da özellikle son dönemlerde toplu taşımada yaşanan şiddet olaylarını en aza indirmeyi başarıyor.

Mesleğiyle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan şoför Güner Menekşe, 25 yıldır araç kullandığını ifade ederek, "En son direksiyon usta öğreticiliği yaptım. Sonra dedim ki ben bir belediyeye geçim, otobüs süreyim. Çok zevkli bir olay. 3 yıldır da Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförlüğü yapıyorum. Otobüs sürmemiz bazen çok hoş karşılanıyor. Bayanların direksiyonda olması, erkeklerin yaptığı işi yapmamız insanları mutlu ediyor. Tabi bazen de negatif tepkiler alıyoruz. Ancak genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Hatta vatandaşlarımız ‘otobüslerden bütün erkek şoförleri indirsinler de hepsi bayan olsun’ diyorlar" şeklinde konuştu.



"El sallayanlar, öpücük atanlar oluyor"

Hüsniye Kurt ise 16 yıldır araç kullandığını vurgulayarak, "8 yıl direksiyon öğretmenliği yaptım. Son 2 yıldır da otobüs sürüyorum. Otobüs sürmek aslında çok zevkli ve güzel bir meslek ama zorlaştıran kısımları var. Ancak her şeyden önce hizmet vermek çok güzel bir şey. Hizmet verildikten sonra iyi tepkiler de oluyor kötü tepkiler de. Biz elimizden geldiğince iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizi otobüs kullanırken gören bazı vatandaşlarımız sevgi gösterilerinde bulunuyor. El sallayanlar oluyor, öpücük atanlar oluyor. Kadınlar özellikle bizlere ’medarı iftiharımızsınız’ diyorlar. Aynı zamanda ’elinin hamuruyla neden direksiyon başına geçtin’ diyenler de oluyor tabi" diye konuştu.



"Kadın şoförlerin olması şiddeti bir adım daha geriye çekiyor"

Kadın otobüs şoförlerinin şiddet oranlarını düşürdüğünün altını çizen Kurt, "Şiddet uygulayan, tepki gösterenler, bayanlara karşı bir adım daha geri çekiliyorlar. Çünkü bayanlara karşı biraz daha hassas davranıyorlar. Evet tepkilerini dile getiriyorlar ama erkeklere tepkilerini dile getirdikleri gibi bayana tepki göstermiyorlar. Erkeklere şiddet gösteriyorlar ama bayanlara daha çok sözle tepki veriyorlar. O yüzden şiddet bir adım daha geride kalıyor. Zaten bazı yolcularımız da ’keşke bütün şoförler bayan olsa’ diye söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Halktan beklentilerini de anlata Kurt, "Araç kullanması çok zor bir şey değil. Bizim görevimiz yolcularımızı sağ salim gidecekleri yere güvenli bir şekilde götürmek. Bunun için bizim onlardan beklentilerimiz var. Bizim onları güvenli bir şekilde varacakları yere götürmemiz için dikkatimizin dağılmaması, trafik kurallarına ve trafikteki bütün engelleri dikkate alarak araç kullanmamız gerekiyor. Yolcularımız da bize çok soruyorlar. Toplu taşımanın kurallarını bilmiyorlar. Rica ediyoruz kendilerinin can güvenliği açısından şoför koltuğundaki kaptanlarımızı meşgul etmeyip, görevlerini yapmalarına izin verirlerse biz daha iyi görevimizi yapabiliriz. Toplu taşıma kurallarını öğrensinler. Bizim onlardan tek istediğimiz bu" dedi.



"Toplu taşımayı aslında bütün şehirlerde kadınların yapması gerek"

Tülay Serdar da 10 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Önce Adana Büyükşehir Belediyesinde, daha sonra da Mersin’de otobüs sürdüğünü kaydeden Serdar, "Arabayı sürmek sorun değil. Onu tamir edeni, icat edeni, yıkayanı, mazotu dolduranı biz doğurduk, anayız, yapabiliriz bu işi. Ancak insanlarla uğraşmak çok zor, sabır gerektiren, sükunet gerektiren bir iş. İnsanlar zorlaştırmasa çok kolay bir iş. Toplu taşımayı aslında bütün şehirlerde kadınların yapması gerek, analık vasfından dolayı. Daha sabırlı, daha saki, daha uyumlu, daha toleranslı oldukları için" ifadelerini kullandı.



"Toplu taşımada kadın unsuru çok daha etkili olur, şiddeti azaltır"

Toplu taşımada kadın unsurunun çok daha etkili olduğuna dikkat çeken Serdar, "Kadın şiddeti azaltır. Yolcuyu aslında o kıvama getirmemek lazım. Kadınların daha sakin, daha iyi niyetli alt yapısı o şiddeti önler. Şehrin profili değişir. İnsanların tarzı, daha bakımlı olmaları, daha samimi olmaları, güne iyi başlamaları veya bitirmeleri için toplu taşımayı bütün şehirlerde kadınları yapması gerekir diye düşünüyorum. Bize karşı tepkiler de güzel. Çoğu insan bizimle gurur duyuyor, seviyorlar bizleri. Ama özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz olmasaydı biz bu işi yapamazdık. Onun manevi desteğiyle biz bu işi yapabiliyoruz. Onu arkamızda hissettiğimiz müddetçe biz bu işi yapabiliriz. Sonuna kadar da yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sema Efsuslu ise 26 yıldır araç kullandığını kaydederek, "Otobüs sürmeye yeni başladım diyebilirim, 2 yılımı bitiriyorum. Ben büyük araç kullanmayı çok seviyorum. Daha önce de sürücü kurslarında direksiyon öğretmenliği yaptım. Bayan arkadaşların otobüs sürdüğünü görünce hayran hayran bakıyordum, ’ben niye olmayım’ dedim, heves ettim ve başladım. Bence güzel de oldu. Otobüs sürmenin güzel yönleri de var olumsuz yönleri de var. Ama hizmet vermek çok güzel bir şey. İnsanların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Tabi trafikte özellikle erkek şoförlerden çok tepki alıyoruz. Bizi trafikte epey bir sıkıştırıyorlar" şeklinde konuştu.



"Keşke gerçekten kadın şoförler çoğalsa"

Vatandaşların genelde kendilerine güzel tepkiler verdiğinin altını çizen Efsuslu, "Tanıdıklarımız, ailem ve vatandaşlar bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar, seviniyorlar, gurur duyuyorlar. Kızım var. Onun arkadaşları, öğretmenleri benim otobüsüme bindiklerinde ona anlattıklarında gurur duyuyor, aynı şekilde bende mutlu oluyorum. Kadın otobüs şoförlerinin çoğalmasıyla şiddet oranı azalır. En başta istisnalar hariç bayana karşı saygı daha hoş. Erkek şoförlere göre bize daha nazik davranıyorlar, daha kibarlar. Keşke gerçekten kadın şoförler çoğalsa. Vatandaş da bunu söylüyor, ‘keşke bütün şoförler bayan olsa’ diye. Hepimiz aynı tepkiyi alıyoruz" dedi.



"Kadın şoför sayımızı artıracağız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Baş Amiri Kudret Çınar da 190 otobüsle merkez ilçelerde hizmet verdiklerini ifade ederek, "Sabah 06.00 ile 23.30’a kadar bu hizmetlerimiz devam ediyor. 25 şehir içi, 36 yayla ve köy hatlarında çalışıyoruz. Vatandaşların en büyük beklentisi araç artırımı konusunda istekte bulunuluyor. Şu anda biz seçimden önce yaklaşık 70 araç hizmet veriyorduk, şu anda merkezde 190 araçla hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra kadın şoförlere de ağırlık veriyoruz. Seçimden önce 5 kadın şoför vardı şimdi ise bu sayı 19 oldu. Bu sayıyı Burhanettin Başkanımızın da talimatıyla artırma çabasındayız. İlerki zamanlarda kadın şoförlerimiz çoğalacak. İster istemez kadın şoförler olduğu zaman şiddet olayları düşüyor. Bunun yanında kadınlar otobüsü daha dikkatli ve kurala uygun sürüyor. Kadın şoförlerimiz biraz daha dikkatli" ifadelerini kullandı.