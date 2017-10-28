Kadınlar, erkek şiddetine dikkat çekmek için futbol takımı kurdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde hizmet veren NÜKÇAM Müdürlüğü öncülüğünde bir grup kadın öğrenci, erkeklerin kadınlara yönelik uyguladığı şiddete dikkat çekmek için futbol takımı kurdu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hazırlıkları kapsamında böyle bir çalışma yaptıklarını belirten NÜKÇAM Müdürü Doç Dr. Leyla Kahraman, "Duruma biraz tersten bakmayı yeğledik ve erkek egemen bir spor dalında, erkeklerin kadına uyguladığı şiddete dur demeyi amaçladık. Kız öğrencilerimiz çok başarılılar, çok hevesliler. Güzel bir amaç uğruna sahaya çıkacakları için yüreklerini ortaya koyacaklar. Amatör ruhla hareket ediyorlar ve gerçekten içlerinde çok yetenekli ve başarılı öğrencilerimiz de var. Bence kadın futbol takımı bundan sonra kalıcı hale gelecek" dedi.

"Topuklu ayakkabılarla ip üstünde yürüyen kadınlar neler yapmaz ki"

Futbol takımının oyuncularından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Güneş Aslan, antrenmanlarda oldukça heyecanlandığını söyledi. Güneş Aslan, "Futbola merakım ilkokulundan beri var. Sokaklarda top koşturduğum oldu. Ama hiçbir zaman elime fırsat geçmedi. Futbol takımında oynamak üniversitede kısmet oldu. Bir erkeğin yapabileceği sporu bir kadın neden yapamasın? Topuklu ayakkabılarla ip üstünde yürüyen kadın kramponlarla neler yapamaz ki" diye konuştu.

Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencilerinden Dilara Aslanoğlu da, "Öncelikle böyle bir takım çalışmasında bulunduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bayağı heyecanlıyız. Öncelikle belirli spor alanlarının erkeklerle bağdaşlaştırılmasından rahatsızız. Bunların kadınların da yapabileceğini göstermek istiyoruz. Ve rakiplerimizi de bekliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

2017 yılında 275 kadın erkek şiddetinden dolayı öldürüldü

Erkek şiddetinden dolayı hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan anıtsayaça göre, 2017 yılı başından bu yana partneri, eşi ya da eski eşi tarafından öldürülen kadın sayısı 275'e ulaştı.

Coşkun Sağlamdin