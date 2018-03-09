Kadınlar Günü’nde 'İş’te Hepimiz Biriz' paneli gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Çağdaş Kadın Çalışmaları Üzerine Uluslararası Konferans kapsamında düzenlenen 'İş’te Hepimiz Biriz' paneli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi. Monik İpekel’in konuşması ile başlayan panelde açılış konuşmaları İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Mihriban Arslan Büyük tarafından yapıldı.

"Anadolu kadınlarının torunları olduğunuz aklınıza gelsin"

Monik İpekel konuşmasında, "Bizler bu hayatta iz bırakmaya çalışan kadınlar olarak bu 8 Mart’ı, aziz vatanımızı korumak ve mutlak barış uğruna bıraktıkları ize şükran duyduğumuz Afrin şehitlerimizin kadınlarına, yani evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, sevdalılarını yitirmiş kadınlara adıyoruz. Eninde sonunda değişecek olan bu dünyada, hayatın tüm alanlarında kadınların erkeklerle eşitlendiği görülecek. Aksi takdirde kadın insan kaynağını yok sayan ülkeler gerileyecek, refah seviyesi düşecek. Bizim burada olma nedenimiz ‘Birey olarak kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin memleketime nasıl faydalı olabilirim?’, ‘Bu hayata dair nasıl iz bırakabilirim?’ diye düşünmek. Sizden ricam öykülerinizi paylaştığınız zaman arada anneannenizin, babaannenizin türküleri, evde pişen yemekleriniz, sizi yetiştiren o güzel yürekli kadınların meşakkatli yaşantısı aklınıza gelsin. Anadolu kadınlarının torunları olduğunuz aklınıza gelsin” ifadelerini kullandı.

“Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Mihriban Arslan Büyük ise “Ülkemizin gücüne güç katan kıymetli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye’ diyoruz. Sabah İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün kapısından girerken çok heyecanlandım. Çünkü 31 yıl önce benim de mezun olduğum ve lisanstan sonra akademik hayatımı sürdürdüğüm bir üniversite burası. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1989 yılında ilk olarak İstanbul Üniversitesi’nde açıldı. Yine ilk olarak kadın araştırmaları yüksek lisans programı da bu merkez bünyesinde açılmıştır. Üniversitemizde 5 kadın dekanımızın olduğunu biliyorum, birçok kadın yöneticimiz üniversitemiz bünyesinde görev alıyor. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı kadınlara karar alma mekanizmalarında yer vermesinden dolayı da ayrıca tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Üniversitemizde kadının etkin olma durumu Türkiye ortalamasının üzerinde"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak açılış konuşmasında İstanbul Üniversitesi’nde kadınların daha etkin, daha görünür ve kendi yetkinlerini, kapasitelerini, potansiyellerini daha fazla insanlık yararına kullanmalarını sağlamak konusunda büyük bir bilinç oluştuğunu belirterek, "Bundan 20-30 sene öncesinin şartları içerisinde üniversitemizde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Fakat, bu isimlendirmede geçen ‘kadın sorunları’ ifadesi ‘kadın sorundur’ gibi bir çağrışım yaptığı için biz araştırma merkezimizi ‘Kadın Çalışmaları’ olarak değiştirdik. Senatodan kararımız geçti. YÖK’teki süreçler işliyor. Olumsuz algıya da meydan vermemek üzere bir isim düzeltmesi yapmış olduk. Kadın çalışmaları yüksek lisans programımız yıllardır devam ediyor. Ne mutlu ki çok büyük ilgi görüyor. Şu anda biz bu programda hazırlanan tezlerin yayınlanması için de bir çalışma sürdürüyoruz. Tüm bu birikimi kalıcı kılacak şekilde de Kadın Araştırmaları Dergimiz var. Bu dergimiz hakemli bir dergidir. Şu anda uluslararası dergi olma yolunda önemli adımlar atmış durumda” dedi.

İstanbul Üniversitesi’ndeki kadın mevcudunun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Ülkemizde 151 bin akademik personel bulunmaktadır. 151 bin akademik personelin de yüzde 44’ü kadın akademik personelden oluşmaktadır. Özellikle öğretim elemanı düzeyinde yüzde 50, yardımcı doçentte de yüzde 42 seviye mertebesine ulaşmış durumdadır. Ama işin daha güzel olanı bu rakamların hepsinin üstünde Üniversitemizin yer almasıdır. Üniversitemizde idari personelimizin yüzde 57’si kadın personelden oluşmaktadır. Akademik personelimizin ise yüzde 50’si kadın; ama bu veri şu anda profesörler sebebi ile yüzde 50 durumundadır. Çünkü yeni mezunlar ve akademik hayata yeni başlayanlar bakımından kadınların erkeklerden önde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul Üniversitesi’nin ayrıca 280 bin öğrencisi var. 903 diploma programında eğitim almaktalar. Öğrencilerimizin de yüzde 53’ü kadın öğrencidir ki Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan bir sayıdır. Bu anlamda İstanbul Üniversitesi her alanda Türkiye’ye öncülük yapmaktadır. Öncü kadınları, öncü bireyleri yetiştirmektedir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Monik İpekel moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, ‘Ayşe Burcu Kaya Markası’ Kurucusu Ayşe Burcu Kaya, Mpr Studio Ajans Sahibi Melis Özer, Mağazalar Direktörü Ayten Danışman ve Oleadiamond Marka Kurucusu Özlem Yılmaz Küçük konuşma yaptılar.

Panelde söz alan konuşmacılar kendi yaşantılarından örnekler sunarak kadının toplum ve aile hayatındaki önemi üzerine konuştular. Bu konuşmaların ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak kapanış konuşması yaparak panel hakkında genel bir değerlendirmede bulundu. Programın ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan Kasımpaşa Marketi’nde çalışan kadınlar hediyelerini takdim etti. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise panele katılan konuşmacılara plaket takdim etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.