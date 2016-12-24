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Kadınlar, hırsızı suç üstü yakaladı

Gaziantep'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki kilerde hırsızlık yapmak isteyen şahıs, apartmandaki kadınlar tarafından fark edilince etkisiz hale getirildi. Hırsız, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


24 Aralık 2016 14:37

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesinde yaşandı. bir apartmanın 5. katında yaşayan 65 yaşındaki E.Y., teras kattaki kilerden ses geldiğini duyunca çatıya çıktı ve kiler kapısındaki asma kilidin kırıldığını görerek içeride 1 kişinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine çığlık atarak apartman sakinlerinden yardım isteyen E.Y’nin sesini duyan kadın komşuları da terasa çıkarak ismi öğrenilemeyen şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bir süre sonra kadınlardan kurtulup yola çıkmayı başaran şüpheli bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakayı ele verdi. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alınırken yaşanan olay apartman sakini bir kadın tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ederken, semt sakinleri aynı zanlının 15 gün kadar önce yine aynı mahallede bir kadının çantasını çalarken yakalandığını iddia ettiler.

Berna Torun


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