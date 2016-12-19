İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Cevdet Paşa Mahallesi’nde açılan dikiş kursunda kadınlar imkansızlıklar içerisinde meslek öğrenerek, aile bütçelerine katkı sağlamak istiyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, kıt imkanlara rağmen ellerinin ulaştığı her yerde özellikle kadınlar için kurslar açtıklarını ifade ederek, “Bu kursumuz da mahallede bulunan bir usta öğreticimizin gayretleri ile açıldı. Mahallede bulunan azimli bayan kursiyerlerimiz evlerinde getirdikleri dikiş makineleriyle burada hem meslek öğrenmeye çalışıyor hem de ürettikleri yöresel kıyafetlerle aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

“21 kursiyerimiz bulunmaktadır”

Daha önce ev hanımı olan ve çalışmadığını ifade eden usta öğretici Filiz Atsız, eşinin işlerinin yolunda gitmemesi üzerine böyle bir kurs açmaya karar verdiğini belirterek, “2 çocuk annesiyim. Eşimin işlerinin kötü gitmesi üzerine halk eğitim merkezine başvurdum. Başvurumun kabul edilmesi üzerine kısa bir süre önce burada kurs vermeye başladım. Yaklaşık 21 kursiyerimiz bulunmaktadır. Daha önce hiçbiri dikiş bilmeyen kursiyerlerimiz, bir ay gibi kısa sürede dikiş nakış öğrendiler. Bu sayede ekonomik özgürlüklerini elde eden mahalle kadınlarımız, aynı zamanda yeteneklerini ve maharetlerini de sergiliyorlar” diye konuştu.

“Her şeye rağmen ciddi bir rağbet var”

Bulundukları alanın çok dar ve imkanlarının kıt olduğunu anlatan Atsız, “Ama bizler her şeye rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız kısıtlı imkanlara rağmen azim ediyorlar. İmkanlarımız daha iyi olsaydı daha güzel işler ortaya koyardık. Fakat her şeye rağmen mahallede ciddi bir rağbet var. Birçok arkadaşımız, yer olmadığından kayıtlarını bir sonraki döneme bıraktı. Burada giyim alanından nevresimden yöresel elbiselere kadar her şeyi üretip satmaya çalışıyoruz. Özellikle kursiyerlerimiz yaz dönemlerinde güzel kazançlar elde ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Burayı kömür sobası ile ısıtmaya çalışıyoruz”

Kursiyerlerden Aysel Yeşil de, bir aydır kursa devam ettiğini ifade ederek, “Dikiş üzerine bayağı yeni şeyler öğrendik. Nevresim ve kıyafet dikmeyi öğrendik. Makineleri kullanmayı ve parçalarını yağlamayı da öğrendik. Gördüğünüz gibi burayı kömür soba ile ısıtmaya çalışıyoruz. İmkanlar kısıtlıdır. Zor şartlarda bir şeyler öğrenmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Bu ürettiklerimizi satarak paraya çevirip aile bütçesine katkıda bulunmak istiyoruz. Sayımız oldukça fazla, makine sayımız az. En önemlisi de burada ürettiklerimizi satıp paraya dönüştürebileceğimiz belirli bir yerimiz maalesef yok” şeklinde konuştu.

Kursta dikiş nakış anlamında her şeyi öğrendiklerini anlatan Canan Yeşilova, “Kendimizi geliştirerek aile bütçemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Dar bir alanda ve kısıtlı imkanlarla bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan kursta denetleme yapan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kayakeser de, kadınların azmine şahit olduklarını belirterek şunları söyledi:

“İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak ilçemiz sınırları içerisinde bulunan en ücra köşelere kadar ulaşmış durumdayız. Şu anda denetlediğimiz kursumuz bize gelen usta öğreticimiz gördüğünüz gibi eski bir dükkanı kursa çevirerek mahalle kadınlarına meslek öğretmeye çalışmaktadır. Burada 21 kursiyerimiz bulunmakta ve kursiyerlerimiz burada ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine destek sağlamaktadırlar.”

“135 tane benzer kursumuz var”

Makine eksikliklerinden dolayı buraya dikiş makinesi veremediklerini de anlatan Kayakeser, “İlçemiz genelinde 135 tane benzer kursumuz var. Hepsine makine yetiştirme şansımız yok. Bu kursumuza makine vermemişiz, usta öğreticimiz kursiyerlerin evlerinde getirdikleri makinelerle kursa devam etmektedir. Bu kurslarımızın asıl amaçlarına ulaşabilmeleri için güzel mekanlara ve güzel imkanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Murat Dalgın

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