Kadınlar meslek kurslarıyla hayatlarını şekillendiriyor

İşsizliğin arttığı günümüzde ev hanımı olan kadınlar iş hayatına atılabilmek için açılan çeşitli kurslara katılarak meslek sahibi olmayı planlıyor. Bu kurslardan biri olan ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde 9 Ocak tarihinde açılan 4-6 yaş arası Çocuk Gelişimi Kursu da bütün hızıyla devam ediyor. 14 Ağustos’ta tamamlanacak olan kursun sonunda kursiyerler alacakları sertifika ile ister kreş açabilecekler isterse kreş veya anaokulunda çalışabilme imkanı kazanacaklar. Kurumda açılan kursa katılan kursiyerlerden bazıları kursla birlikte ara verdikleri eğitimlerine de açıktan devam ederken bazı kursiyerler ise üniversite mezunu olmalarına rağmen iş bulamadıkları için kendilerine farklı bir yol çizmek adına kursa katıldıklarını belirtti. Bir gün teorik bir gün uygulamalı olarak verilen kursta kursiyerler atık malzemelerden çocukların psiko motor gelişimine yardımcı olacak birbirinden ilginç oyuncaklar yapıyor. Evdeki çocuklarıyla daha verimli zaman geçirmek veya yeni bir iş imkanı bulmak isteyen ev hanımından, açıktan ortaokul veya lise okuyana, atanamamış öğretmenden Kur’an kursu öğreticisine kadar farklı kimliklerdeki kadın kursiyerler azimleriyle dikkat çekiyor.

“Belgeyle kreş açabilecekler”

Kurs hakkında bilgi veren Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Çocuk Gelişimi Öğretmeni Aylin Bacak, “Kursumuzun ismi 4-6 yaş arası çocuk etkinlikleri kursu. Toplamda 296 saatlik bir kurs. 9 Ocak’ta başladı ve 14 Ağustos’ta sona erecek. Kursumuzun amacı bilinçli anne ve bilinçli çocuk gelişimciler yetiştirmek. Derslerimiz bir gün teorik bir gün uygulama olarak ilerliyor. Bir gün konuyu anlatıyoruz diğer gün konuya uygun materyal çalışması, oyun, drama, kukla gösterisi gibi çalışmalar yapıyoruz. Sertifika alan öğrencilerimiz çocuk evlerinde, gündüz bakımevlerinde, kreşlerde veya devlete bağlı bağımsız anaokullarında yardımcı personel olarak çalışmaya başlayacaklar. Bunun yanında iş bulamayan kursiyerlerimiz ise bilinçli anne oluyor. Çocuk bakmak için sertifika alanlar var. Kursumuza katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Şu anda açıktan ortaokul ve liseyi okuyan kursiyerlerimiz de var. Okudukları için onların da kaydı alındı. Ayrıca belgeyi alan kursiyerlerimiz bu sertifikayla kreş de açabilecekler” dedi.

“Burası beni hayata bağladı”

Kurs sayesinde hayata yeniden bağlandığını ve ara verdiği eğitimine de devam ettiğini anlatan kursiyerlerden ev hanımı ve bir çocuk annesi Hatice Akdağ, “Ev hanımıyım, bir oğlum var. Normalde ilkokul mezunuyum ama buraya başladıktan sonra açık öğretimden ortaokul okumaya başladım. Burası beni hayata bağladı diyebilirim. Kursun bana artı yönleri çok fazla oldu. Buraya geldikten sonra evde çocuğumla çok daha dolu dolu vakit geçirmeye başladım eşimle de aynı şekilde. Güzel şeyler gördük öğrendik. Artık evde hiçbir şey atılmıyor, her şeyi kullanabiliyoruz. Kursu bitirince liseyi de bitirmeyi düşünüyorum nasip olursa. Çocuğumla beraber okula devam etmek istiyorum. Nasip olursa bir kreşte çalışmayı da düşünüyorum. Sertifikayla kreş açma imkanımız da var. İmkanları değerlendirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden bir diğeri olan iki çocuk annesi Ayşegül Kalipoğlu, “34 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Boş zamanımı değerlendirmek için bu kursa katıldım. Kursun çocuklarıma da çok faydası oldu. Beraber faaliyetler aktiviteler yapıyoruz. Şu anda açıktan lise okuyorum. Kreşlerde çalışabilirim” diye konuştu.

“Atanamadığım için kursa katıldım”

Geçtiğimiz yıl Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitiren ve atanamayan öğretmen adayı Kadriye Çiçek de kendine farklı bir iş imkanı bulabilmek adına kursa katıldığını anlatarak şunları söyledi:

“Coğrafya öğretmenliği mezunuyum ben. Atanamadığım için farklı bir alanda ilerlemek istedim. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu yetiştirme kurslarından yararlanmak istedim. 4-6 yaş çocuk eğitimi kursunu ocak ayından bu yana alıyoruz. Bu kursu bitirdikten sonra çok geniş bir iş imkanı var. İnşallah bizde o iş imkanlarından yararlanırız.”

Çocuklara daha iyi Kur’an öğretmek için kursa katıldı

Fahri Kur’an kursu öğreticisi olan İlknur Yılmaz, “Fahri Kur’an kursu öğreticisiyim. 4-6 yaş çocuk gelişimi kursuna 4-6 yaş grubu çocuklara Kur’an-ı kerim öğretirken onlara daha iyi hitap edebilmek, onların seviyelerine inip onları daha iyi anlayabilmek için geliyorum. Ayrıca farklı iş imkanları da var. Bu alanda kendimi geliştirmek için geldim. İnşallah faydalı olur” dedi.

Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinde Çocuk Gelişimi Kurslarından sorumlu Müdür Yardımcısı Sevil Altunbaşak, “3-6 yaş arası amacımız kurumsal olarak bilinçli anneler yetiştirmek ve evde bulunan malzemelerle neler yapabilirizi şekillendirmek. Bu noktada ailelerimize, annelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında 4-6 yaş arası çocuk etkinlikleri eğitimi kurslarımız var. Yine aynı amaçla ve aynı bilinçle evdeki annelerimize nasıl yardımcı olabiliriz şeklinde faydalı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizler de mutlu oluyoruz”

Merkez olarak çok sayıda kurs açtıklarını anlatan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ise şunları söyledi: “Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün genel amaçları çerçevesinde Manisa Valiliğimiz, Şehzadeler Kaymakamlığımız ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de ortak hedefleriyle sadece sanatsal ve hobi kurslarının yanında meslek edindirme kurslarına da çok önem veriyoruz. Bu konuda bize Şehzadeler Belediyesi de çok destek vermekte. 4-6 yaş arası aile eğitimi kursumuz. Kurum binamızda devam etmekte. Daha önce buna benzer 3-6 yaş gibi kursları da açmış bulunmaktayız. Açtığımız bu kurslarda kursu bitiren kursiyerlerimizin iş yeri açtığını, kreş açtığını veya aldıkları bu belgelerle işe girdiklerini görmek bizleri mutlu etmekte. Zaten halk eğitimlerin ana amaçlarından birisi de vatandaşların günlük hayatta kendilerine yarar bilgilere sahip olması. Bu noktada bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize de almış oldukları veya alacak oldukları belgelerin de şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kanca, sınıfa özel bir hijyen eğitimi kursu da açabileceklerini belirterek hijyen eğitimi sertifikasının önemli olduğunu anlattı.

Sadık Cangel