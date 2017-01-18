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Kadınlar, subliminal mesajlar ve kadın kahramanları konuşacak

Bağcılar Belediyesi 14'üncü Kadınlar Şurası’nda kadınların sivil toplum faaliyetlerine katılımı, subliminal mesajlardan korunma ve demokrasi kahramanı kadınlar konusu tartışılacak.

Kadınlar, subliminal mesajlar ve kadın kahramanları konuşacak

18 Ocak 2017 11:52

Bağcılar’da geleneksel olarak düzenlenen 14.Kadınlar Şurası yine farklı içerik ve sunumlara ev sahipliği yapacak. Kadın Meclisi tarafından Halk Sarayı’nda düzenlenen programın moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Esra Elönü yapacak. Şuraya konuk konuşmacı olarak katılan Senarist Ayşe Karaköse, Subliminal Mesajlardan Korunma Yolları, başlıklı bir sunum yapacak. Özellikle son yıllarda çokça dile getirilen Subliminal Mesajlarla ilgili tehlikelere dikkat çekecek olan Karaköse, günümüzde yayınlanan dizilerde, filmlerde, çizgi filmlerde ve bu tarz programların birçoğunda yer aldığı belirtilen subliminal mesajlarla ilgili bilinmeyen birçok hususa dikkat çekecek.

Kadınların sivil toplum faaliyetlerine katılımı anlatılacak
Yine programın diğer bir konuşmacısı olan Şerife Boz da Demokrasi Kahramanı Kadınlar’ı anlatacak. Boz, 15 Temmuz gecesi tanka, tüfeğe, silaha ve savaş uçaklarına karşı duran şehit ve gazi kadınların kahramanlıklarını da örnekleriyle dile getirecek. İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Başkanı Funda Ozan Akyol da kadınların sivil toplum faaliyetlerindeki yeri ve önemi ile ilgili sunum yapacak.

“Şura geleneğini devam ettiriyoruz”
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede düzenlenen şuraların büyük ilgi ile karşılandığını belirterek, “Tarihimizde de önemli bir yere sahip olan şuralarımızı günümüzde de en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında önemli bir bağ kurma imkanı sunuyor. Şuralarda ilçemizi yakından ilgilendiren önemli konular dile getiriliyor. Sunumlarda belirtilen görüş, düşünce ve temennileri dikkate alıyoruz. Sorunlarımızı kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. 14'üncü Kadınlar Şurası’nda da yine birbirinden değerli isimler önemli konularla ilgili bilgilerini paylaşacak” diye konuştu.
 


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