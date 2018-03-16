Diğer
Kategoriler

Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı futbol maçı yaptı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi (NÜKÇAM) tarafından düzenlenen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programında, iki kız futbol takımı karşılaştı. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla sahaya gelerek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı futbol maçı yaptı

16 Mart 2018 10:16

Nevşehir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor salonunda kadınlara yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla NÜKÇAM Müdürlüğü öncülüğünde Beden Eğitimi Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımlar futbol maçında karşılaştı. Müsabakaya her iki takım ‘Kadına yönelik eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dur demek için buradayız’ pankartıyla çıktı. 

Müsabakayı izleyenler arasında yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, müsabakanın Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören kız öğrencilerin oluşturduğu iki takım arasında yapıldığını söyledi. Üniversite olarak kadın çalışmalarına önem verdiklerini dile getiren Rektör Bağlı, "Özellikle Kadın Araştırmaları Merkezimizin kadın sorunlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar ve kadınlara karşı bir ayrımcılıkla ilgili bir bilincin oluşturulmasında gösterdiği hassasiyet çok önemli. Daha çok futbolun erkeklere özgün bir oyun olduğu düşünülür ve çoğu zaman insanların kafasında kadınlara yakıştırılabilir bir oyunun olmadığı gibi bir yaklaşım var. Ama biz bu anlamda her alanda ayrımcılığa karşı durmanın gerekliliğine inanarak kadınlarında futbol oynayabileceklerini söylüyoruz. Biz sadece akademik çalışma yapmak ve bunları analiz etmekle mükellef değiliz. Aynı zamanda bunlarla ilgili kamuoyu ve bir bilinç oluşturmak da durumundayız. Nitekim bu müsabakayı da arkadaşlar bu çerçevede organize ettiler. Kadın sorunlarına dikkat çekmek, ayrımcılıkla mücadeleyi zinde tutmak, Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin etkinlikleri sürdürebilir bir hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin


 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç