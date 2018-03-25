Kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği müjdesi

Bakan Sarıeroğlu Erzincan ziyaretinde ilk olarak Erzincanlı iş adamları ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma hayatına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının istek ve taleplerini dinleyen Bakan Sarıeroğlu, soruları da cevaplandırdı.

Ardından Bakan Sarıeroğlu, Erzincan da en fazla istihdam, kurum vergisi, gelirler vergisi ve en fazla ihracat yapan firmalara teşekkür belgesi hediye etti.

Bakan Sarıeroğlu buradaki programının ardından Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş Selim Karabina’yı evinde ziyaret etti Daha sonra ise AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresine katıldı.

Erzincan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programda Bakan Sarıeroğlu’na Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve partililer eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kongrede yaptığı konuşmada vesayet odaklarıyla mücadelenin 15 yıldır sürdüğünü fakat pusuda bekleyenlerin olduğunu buna rağmen 2019 seçimlerinin pusuda bekleyenlere fırsat vermemenin tarihi olacağını kaydetti. Bakan Sarıeroğlu, “Sosyal Güvenlik Kurumu ile alakalı bire anket yaptırdım. Şimdide İŞ-KUR ile alakalı yapılıyor. Muhalefet anca anca konuşuyor. Normalde ben çok polemik işlere giren o kadar çok işimiz varki bu işin arasında böyle onlara cevap vererek, polemiklere girerek, bizim enerjimizi düşürüp bize zaman kaybı yaşatmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa da düşmüyoruz. Ama maalesef görüyorsunuz algılarla, yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle, yalan bilgilerle milletimizi aldatmaya çalışıyorlar. Milletimizi aldatmaya çalıştıkları her konuda vatandaşlarımız sokakta, hastanede, okulda o hizmeti alıyorlar. Neyin ne olduğunu milletimiz çok iyi biliyor.” diye konuştu.

“İş-Kur’un, kurs ve programlarına katılan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği vereceğiz”

Konuşmasında yeni bir uygulamaya geçildiğini bildiren Bakan Sarıeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların İş-Kur’un İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim kurs ve programlarına katılmaları dâhilinde şuan verilen cep harçlığının yanı sıra artık 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlanacağının müjdesini de verdi.

Kongrede Bakan Sarıeroğlu’nun konuşmasının ardından tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Abdullah Aslan

