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Kadınlara özel otobüse kadın şoför

Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi'nce kadın yolcular için 2 otobüs tahsis edildi. Otobüslerden birini şoförlüğünü de 3 çocuk annesi Duygu Ümmü Gürkan yapıyor. Kahramanmaraş’ın ilk ve tek kadın belediye otobüs şoförü Gürkan, vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Kadınlara özel otobüse kadın şoför

04 Ocak 2018 11:53
Kadınlara özel otobüse kadın şoför - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi bünyesinde 2 halk otobüsü sadece kadınlar için tahsis edildi. Bu otobüslerden birini de kadın şoför Duygu Ümmü Gürkan kullanıyor.

Kadınlar, hem kendilerine tahsis edilen özel otobüse binmenin mutluluğunu yaşarken, hem de otobüsü kullanan şoförün kadın olmasından oldukça memnun. Kimi kadınlar, şoför Gürkan’la selfei çekilirken, kimisi de dua ediyor. 

Üniversite mezunu Duygu Ümmü Gürkan, otobüs şoförlüğünden önce sürücü adayı eğitmenliği yaptığını, mesleğini sevdiğini ve zorluğuna da katlanacağını söyledi.

Günde ortalama 200 yolcu taşıyan ve 1 haftadır sadece kadınların bindiği özel otobüste şoförlük yapan Duygu Ümmü Gürkan, “1 haftada 7 den 70’e aldığım tepkiler çok güzel” dedi.

Gürkan, “Kahramanmaraş’ın ilk kadın otobüs şoförü benim. Bir hafta önce göreve başladım. 1 buçuk yıl önce bu görev için başvuru yapmıştım kısmet bu güneymiş. İlk olmanın şerefini yaşıyorum, Kahramanmaraş gibi güzide bir şehirde ilk kadın şoförü olarak bu görevi icra etmeye çalışıyorum. Allah bana kolaylık versin, kolay olmayacağının biraz farkındayım ama altından kalkacağım. Kahramanmaraş’ta çok güzel ve beklenen bir uygulama. Hanımların tepkisi de çok güzel, yani bu 1 haftada 7 den 70’e aldığım tepkiler çok güzeldi. Hatta kadın şoförlerin artmasını isteyen müşterilerimiz de çoğunlukta. Büyükşehir Belediyemiz böyle güzel bir uygulama yapmış ve birbirimizi incitmeden bu hizmetten herkesin faydalanması gerekir. İsterim ki güzel şeylere tanık olalım ve yapılan hizmetin kıymetini bilelim” dedi. 

Halil Koyun

 

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