Diğer
Kategoriler

Kadınlarda bu probleme dikkat

Kozmetik ve fonksiyonel iyileşme, güzelleşmenin yıllardır uygulanmakta olduğunu belirten Op.Dr. Aslı Alay, özellikle yaşın ilerlemesinin, menopoz, doğumlar ile eski görüntüsünü kaybeden ve fonksiyonu bozulabilen cinsel organların yeniden restore edilebileceğini söyledi.

Kadınlarda bu probleme dikkat

25 Ocak 2017 11:27

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Her uygulama daha yeni ve daha iyisini getirmektedir. Günümüzde oldukça sık yapılan operasyonlar özellikle vajinanın küçük dudaklarına ve vajinal genişliğe yönelikdir.

Ancak vajinanın normali, mükemmeli var mı? Kime göre? Neye göre? Önemli bir diğer soru ise normalin dışında her vajine opere edilmeli mi? Açıkcası bu soruların net bir cevabı yok. Bizim için estetik operasyonlarda önemli olan kadının beklentisi ve mutluluğudur. Labium denilen küçük dudaklar ayakta duran bacaklarını birleştirmiş bir kadında genellikle yukarıdan bakıldığında görülmez. Labioplasti isteyen kadınlar arasında yapılan bir araştırmada labium olarak adlandırılan küçük dudaklardaki genişliğin ortalama 3,5 cm den büyük olduğu tespit edilmiştir. Şimdiye kadar konuştuğumuz labioplasti çoğunlukla kozmetik amaçlı yapılmakta. Ancak bazı kadınlarda labiumların 4-5 cm ve daha büyük olması sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara da yol açabilmektedir. Bu durumda da enfeksiyonlardan korunabilmek amaçlı da yani tıbbi nedenli operasyon önerilmektedir" dedi.

İlerleyen yaş ile yüzün kırışabildiğini, cildin yaşlanabildiğini kaydeden Op.Dr. Alay, "Vajina da diğer organlar gibi yaşlanabilir. Yaş, doğum, menapoz ile vajinal boşluk genişleyebilir ve eski yapısını kaybedebilir. Bu durumda idrar kaçırma, kabızlık, gaz kaçırma gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. Yani vajinanın yapısındaki bozulma kadının hem cinsel işlevini hem de hayati fonksiyonlarını etkilemiş oluyor" diye konuştu.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, cerrahide kozmetik amaçla uygulanan vajinal estetik operasyonlarında ki amaçları şöyle sıraladı:

"1-Büyük, düzensiz hatları olan labiumların restorasyonu;

2-At binme, bisiklet binme gibi fiziksel aktivitede rahatsızlık yaratan, hijyenik sorunlara yol açan labiumların küçültülmesi;

3-Kadının kendini iyi hissetmesi, cinsel hazzın arttırılmasıdır."

Operasyon sonrasında yapılan çalışmalarda kadın memnuniyetinin yüksek olduğunu ifade eden Op.Dr. Aslı Alay, "Her zaman estetik operasyonlara açık olan bizler ise genital bölgeye yapılan her işlem öncesinde mutlaka hekiminizden de ayrıntılı görüş almanızdır. Özellikle genç kız ve çocukluk döneminde bu operasyonların yapılmaması, mümkünse 18 yaşının doldurulmasının ardından hastanın tekrar değerlendirilmesi yönündedir" şeklinde konuştu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!