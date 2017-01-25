Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, "Her uygulama daha yeni ve daha iyisini getirmektedir. Günümüzde oldukça sık yapılan operasyonlar özellikle vajinanın küçük dudaklarına ve vajinal genişliğe yönelikdir.

Ancak vajinanın normali, mükemmeli var mı? Kime göre? Neye göre? Önemli bir diğer soru ise normalin dışında her vajine opere edilmeli mi? Açıkcası bu soruların net bir cevabı yok. Bizim için estetik operasyonlarda önemli olan kadının beklentisi ve mutluluğudur. Labium denilen küçük dudaklar ayakta duran bacaklarını birleştirmiş bir kadında genellikle yukarıdan bakıldığında görülmez. Labioplasti isteyen kadınlar arasında yapılan bir araştırmada labium olarak adlandırılan küçük dudaklardaki genişliğin ortalama 3,5 cm den büyük olduğu tespit edilmiştir. Şimdiye kadar konuştuğumuz labioplasti çoğunlukla kozmetik amaçlı yapılmakta. Ancak bazı kadınlarda labiumların 4-5 cm ve daha büyük olması sık tekrarlayan vajinal enfeksiyonlara da yol açabilmektedir. Bu durumda da enfeksiyonlardan korunabilmek amaçlı da yani tıbbi nedenli operasyon önerilmektedir" dedi.

İlerleyen yaş ile yüzün kırışabildiğini, cildin yaşlanabildiğini kaydeden Op.Dr. Alay, "Vajina da diğer organlar gibi yaşlanabilir. Yaş, doğum, menapoz ile vajinal boşluk genişleyebilir ve eski yapısını kaybedebilir. Bu durumda idrar kaçırma, kabızlık, gaz kaçırma gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. Yani vajinanın yapısındaki bozulma kadının hem cinsel işlevini hem de hayati fonksiyonlarını etkilemiş oluyor" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, cerrahide kozmetik amaçla uygulanan vajinal estetik operasyonlarında ki amaçları şöyle sıraladı:

"1-Büyük, düzensiz hatları olan labiumların restorasyonu;

2-At binme, bisiklet binme gibi fiziksel aktivitede rahatsızlık yaratan, hijyenik sorunlara yol açan labiumların küçültülmesi;

3-Kadının kendini iyi hissetmesi, cinsel hazzın arttırılmasıdır."

Operasyon sonrasında yapılan çalışmalarda kadın memnuniyetinin yüksek olduğunu ifade eden Op.Dr. Aslı Alay, "Her zaman estetik operasyonlara açık olan bizler ise genital bölgeye yapılan her işlem öncesinde mutlaka hekiminizden de ayrıntılı görüş almanızdır. Özellikle genç kız ve çocukluk döneminde bu operasyonların yapılmaması, mümkünse 18 yaşının doldurulmasının ardından hastanın tekrar değerlendirilmesi yönündedir" şeklinde konuştu.