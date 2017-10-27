Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi

Kadınlarda yaşlanma, kilo artışı, çocuk doğurma ve hormonal değişiklikler sonucu vajinal dokuda esneklik kaybı, kolajen kaybı ve kas güçsüzlüğü oluşabilir. Bu anatomik değişiklikler genellikle idrar kaçırmaya ve cinsel ilişki esnasında yetersiz haz alma ve hatta acı veren bir hisse bile yol açabilir, bu da kadınların yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkiler. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın oluşan rahatsızlıkların son yıllarda hızla gelişen lazer teknolojisi ile güvenli, hızlı, oldukça etkili, non-invazif ameliyatsız ve anestezi gerektirmeden, ağrısız, uzun bir iyileşme süreci olmadan ve ayakta yapılabilen son derece kısa süren bir tedavi ile çok kolay çözülebildiğini aktardı.

İdrar kaçırma genellikle karın içi basıncının arttığı örneğin; öksürmek, hapşırmak, gülmek ya da ağır cisimler kaldırmak gibi çeşitli aktiviteler sırasında olduğunu belirten Dr. Ayfer Aydın, "Bu durum eskiden ameliyat ile çözülürdü. Ancak; ameliyatın anesteziden başlamak üzere çok sayıda komplikasyonları vardır. Günümüzde lazer teknolojisinin ilerlemesi ile çok kısa sürede ameliyatsız, ağrısız, kanamasız etkili bir şekilde çözümlenmektedir. Lazer tedavisi ile idrar torbasının kapanma noktasındaki ana stres bölgesini güçlendiren uretra altındaki ve idrar torbasının altındaki bölgelerde yeni kolajen sentezi sağlanarak o bölge güçlendirilir ve idrar kaçırma problemi ortadan kalkar. Bu işlem vajinal kanalı da daralttığı için aynı zamanda hastanın cinsel ilişkiden aldığı hazzı da artırmış olur. Bu durum çiftlerin cinsel yaşamını çok olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla bu işlem aynı zamanda genital bölge estetiği içinde uygulanmaktadır" dedi.

"Sonuçlar son derece etkili ve yüz güldürücüdür"

Dr. Ayfer Aydın tedavinin uygulanışı hakkında “Vajinal bölgenin yapısına uygun bir başlık ile vajinal bölgeye girilir. Her alan birer santimetre aralıklarla 360 derece taranarak vajinal kanal boyunca devam edilir. Bu bölgeye uygulanan lazer atışları kanalda kolajen sentezlenmesini uyararak o bölgenin yenilenmesini, kalınlaşmasını ve böylece kanalın daralmasını sağlamaktadır. İşlemin ameliyatsız, anestezisiz hiçbir komplikasyonun olmaması , ağrısız ve kısa süren bir işlem olması hem doktor hem de hasta için uygulamayı kolay kılmaktadır. Sonuçlar son derece etkilidir. Hastanın cinsel hayatının kalitesinin de yüksek oranda artması hastayı ayrıca da memnun kılmaktadır" şeklinde konuştu.