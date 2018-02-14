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Kadınlardan Afrine tam destek

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ile Kadın STK temsilcileri ile Afrin Harekatına destek için bir araya geldi.

Kadınlardan Afrine tam destek

14 Şubat 2018 13:36

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay , AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve Düzceli Kadın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile Düzce Belediyesi Hanımlar Lokalinde bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yürüttüğü operasyona destek için bir araya geldiklerini belirten Nursel Ay “Türkiye’nin yıllardır belini büken terör sorunu, Afrin’e canını hiçe sayarak vatan aşkına, millet aşkına, bayrak aşkına cephede savaşan yiğitlerimizle sona erecek inşallah. Düzceli kadınlar olarak her zaman onların arkasındayız. Bizler Nene Hatun’un nesliyiz. Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını en kısa zamanda bertaraf edeceğiz. Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı. 

Tuncay Türkgülü 

 

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