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Kadınları yere düşürüp cep telefonlarını kapkaç yapan genç yakalandı

Samsun'da iterek yere düşürdüğü kadınların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle alıp kaçtığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı.

Kadınları yere düşürüp cep telefonlarını kapkaç yapan genç yakalandı

25 Ekim 2016 12:36

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Eğitim Gönüllüler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kapkaççı sabah saatleri ile öğleden sonra olmak üzere 3 ayrı tarihte 3 ayrı kadını takip edip iterek yere düşürüp cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. 3 mağdur kadının verdiği eşkal doğrultusunda 3 olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit eden polis alarma geçti. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, kapkaç olaylarını gerçekleştirdiği ileri sürülen 18 yaşındaki İ.Ç.'yi bugün ilçenin Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: cep telefonları


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