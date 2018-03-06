Mesajında, kadınların toplumsal alanda ve iş dünyasındaki yerinin giderek güçlendiğini belirten Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Atılan adımlar, oluşan farkındalık ve kaydedilen gelişim, bizi gelecek adına heyecanlandırıyor. Daha gidilecek çok yol ve atılacak çok adım var. Türkiye 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında yer alma hedefine ancak kadınların ekonomiye katkısını artırarak ulaşabilir. Kadınların geleceğine yatırım, ülkenin geleceğine yatırımdır. Aras Kargo’da, biz de bu bilinçle geçen yıl kadın çalışan sayımızı yüzde 6 oranında arttırdık ve böylece kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 16’ya yükseldi. Hedefimiz; bu oranı önümüzdeki yıllarda yüzde 20 bandının üzerine çıkarmak" dedi.

Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2014 yılında Evrim Aras’ın kadın çalışan konusundaki sorumluluklarını uluslararası platformlara taşıyarak, Birleşmiş Milletler’de 'Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzaladığını ve bu prensipleri imzalayan Türkiye’deki tek kargo şirketi olduklarını hatırlatan Hikmet Nuri Bulduk, "Bu konuda hayata geçirilen projelerde 'cinsiyet eşitliliğini' savunan, kadın çalışanlarımızı artırmaya yönelik uygulamalarımız var. Kadınların her alanda olduğu gibi kargo sektöründe de daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektörümüzde kadın istihdamını artırmayı kendimize sorumluluk alanı olarak belirledik. Türkiye genelinde sahada uzun yıllardır bizimle birlikte çalışan kadın teknisyenlerimiz, hatta yedek parça yöneticimiz, yaya ve motokuryelerimiz var. Yönetimden, sahaya şirketin her kademesinde kadınlarımızla omuz omuza çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Hedefimiz; kadın çalışan sayımızı daha da artırmak"

İşe alımların yanı sıra tüm süreçlerde şirket içinde eşitlik sağlanana kadar, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini belirten Bulduk, "2017 yılında kadın çalışan sayımızı yüzde 6 oranında artırdık. Böylece toplam çalışanlarımız arasındaki kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 16’ya yükseldi. Hedefimiz; bu yıl da kadın çalışan sayımızı arttırarak önümüzdeki yıllarda yüzde 20 bandının üzerine çıkarmak. Bu amaçla özellikle çalışan anneler için karne izni, aşı günü izni, süt izni gibi esnek saat ve gün uygulamaları geliştiriyoruz. Ayrıca yeni kadın çalışan aday öneren çalışanlarımıza ilgili adayın işe alınması durumunda prim veriyoruz. İş hayatında fırsat eşitliği ilkesinin de ötesine geçen ayrıcalıklar sunuyoruz. Kadınların geleceğine yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz” dedi.

Bulduk, "Öncellikle varlıklarıyla bize güç veren, özveri ve emekleriyle hepimize örnek olan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.