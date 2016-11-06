Spor aletinin özel olarak tasarlandığını söyleyen Antrenör Meriç Şeker, Reformer Pilatesin bir diğer adının ise aletli pilates olduğunu belirtti. Aletin, insanların daha esnek, daha güçlü bir şekilde kaslarını çalıştırmalarına yardımcı olduğunu dile getiren Şeker, "Postür bozukluklarını düzeltiyor ve en üstteki kasları çalıştıran bir egzersiz çeşidi. Kasları büyütmek yerine daha çok uzatarak çalışmasına yardımcı oluyor yani daha çok şekillenmesine yardımcı oluyor. 500’den fazla hareket yapabilme ihtimalimiz var. Ama tabi ki bunu eğitmen eşliğinde yapmaları daha uygun olacaktır. Aslında kadınların şuan yapması gereken tek egzersiz çeşidi, tek yeterli egzersiz çeşidi olarak Reformer Pilatesi söyleyebiliriz. Sedanter insanların yapabileceği en ideal egzersiz çeşidi. Ama tabi bu demek değil ki bunu erkekler kullanamaz, asla erkekler yapamaz. Erkeklerin de kullanması için çok ideal bir egzersiz çeşidi diyebilirim" dedi.

Reformer Pilates

Özel olarak tasarlanan Reformer Pilates, kilo kaybını destekleme, güç, denge, koordinasyon kuvvetlendirme, konsantrasyon gelişimi, stresi azaltma ve sakatlıkları engellemede yardımcı oluyor. Yaklaşık 500 hareketin kolaylıkla yapıldığı spor aleti, ayrıca herkes tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle kadınlar tarafından kış aylarında tercih edilen Reformer Pilates, evde veya bir antrenör eşliğinde kolaylıkla yapılarak, formda kalınmasını sağlıyor.

Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak