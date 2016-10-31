Ender, cilt lekelerinin tedavisine yönelik yeni gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Lekeli bir cilde sahip olmanın her kadını üzdüğünü dile getiren Mayasante Polikliniği Estetik Hekimi Dr. Şirin Ender, lekelerin tedavisi için tıbbi tedavilerin dışında aktarlarda, eczanelerde içeriğinin ne olduğunu bilinmeyen ilaçlarda çare arandığına dikkat çekti.

Lekelerden kurtulamayacağını düşünen kadınların makyajla kapama yoluna gittiğine değinen Ender, “Kişilerin fiziksel olarak sağlıklı ve beraberinde psikolojik açıdan özgüvenli ve mutlu olmaları için birçok estetik soruna günden güne gelişen teknoloji ve uygulamalar ile çözüm bulmaya çalışan medikal estetik alanı, cilt lekeleri konusunda da birçok farklı tedavi yöntemini hastalara sunuyor” dedi.

"Lekelerin nedenleri"

Cilt lekelerinin, cilde rengini veren pigment melaninin içeriğinin bazı bölgelerde güneş, spot ışığı, yaşlanma, gebelik, çevresel faktörler ve hormonal değişiklikler gibi birçok farklı sebebe bağlı olarak artması ile ciltte dağınık farklı şekillerde lekeli görünüm oluşmasıyla meydana geldiğini belirten Ender, “Tüm bu faktörler arasında güneş, bir taraftan hayat kaynağı olmakla birlikte, ışınlarına kontrolsüz maruz kalındığında cilt lekelerinin oluşumunda ve yerleşmesinde ciddi bir neden olarak ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Ender, tedavi öncesi lekenin oluşum nedeninin iyi belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yüzeysel veya derinliğinin de tedavide başarı oranını etkilediğini kaydetti.

"Lekelere lavieen lazerli çözüm"

Cilt lekelerinin giderilmesine yönelik son dönemde en etkili tedavi yöntemleri hakkında bilgiler veren Ender, “Şimdiye kadar cilt lekeleri konusunda uygulanan tüm tedaviler lekeyi oluşturan melanin adı verilen boya hücrelerini patlatıp yok etmek üzerine planlanmış durumdaydı. Bu amaçla birçok lazer ve peeling sistemi kullanıldı ama leke tedavisinde istenilen etkin sonuçlar sağlanamadı. Ama son dönemde kullandığımız, diğer tüm sistemlerden farklı bir mekanizma ile çalışan Lavieen Thulium lazer, şu an leke tedavileri içerisinde en yüz güldürücü sonuca sahip uygulama olarak ön plana çıkıyor. Bunun sebebi de işleyiş mekanizmasının, olmaması gereken yerde fazla miktarda toplandığı için lekeye sebep veren melanin hücrelerini patlatarak yok etmek yerine, bu hücreleri bölgeden uzaklaştıracak makrofaj dediğimiz vücudumuzdaki çöpçü hücreleri uyararak iyileştirmek üzerine kurulu olması” ifadelerine yer verdi.

"Tek sensta kesin çözüm"

Uygulamanın çoğunlukla tek seans olduğuna değinen Ender, “Seans sonrasında sadece iki saat süren bir kızarıklık hissediliyor. Hastalar uygulamadan bir gün sonra kapatıcı kremler kullanarak çok rahat bir şekilde sosyal hayatına devam ederken, bir hafta içerisinde tedavinin sonuçları görülmeye başlanıyor. Tam etki ise 3 hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Lekelerde gözle görülür açılma hissedilirken ciltte parlaklık, yenilenme ve ince kırışıklıklarda da azalma oluşuyor” dedi.