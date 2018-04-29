Diğer
Kategoriler

Kadınların korkulu rüyası kapkaççı yakalandı

Antalya’da genç, yaşlı demeden kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle alıp arabayla kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Kadınların korkulu rüyası kapkaççı yakalandı

29 Nisan 2018 15:51

Polisi alarma geçiren olaylar, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı ve Güzeloba mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lara Kundu oteller bölgesinde 27 Nisan günü durakta otobüs bekleyen bir kadının çantasını zorla alıp kaçmaya çalışan şüpheli R.Ö. (23), çantanın kulpunun kopması üzerine amacına ulaşamadı. Bunun üzerine plakasız bir araçla yanındaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden kaçan şahıs, 15 dakika sonrası ise Güzeloba Mahallesi’nde yolda yürümekte olan yaşlı bir kadının çantasını alıp, yine kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırmaları başlatan ekipler, Lara ve Güzeloba bölgelerinde çalışma başlattı. 

Olayın bir gün sonrası ise Şirinyalı Mahallesi'nde bir kadının daha aynı mağduriyeti yaşadığı bilgisini alan ekipler, çalışmalarını genişletmesi sonucu, şüpheli R.Ö.’yü Doğuyaka Mahallesi'nde araç içerisinde yakaladı.
Gözaltına alınan R.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.  

Suat Metin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç