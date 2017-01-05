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Kadınların trafikle imtihanı

Aydın’ın Didim İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki kadın hastanelik oldu. Kadınlardan biri otomobil çarpmasından dolayı yaralanırken, diğer kadın ise kazada şok geçirmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Kadınların trafikle imtihanı

05 Ocak 2017 14:18

Olay Didim Cumhuriyet Caddesi Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi açıklanmayan genç bir bayan otomobili ile seyir halinde iken, cadde üzerinde pazara gittiği öğrenilen başka bir bayana çarptı. Kazada yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandığı için yerden kalkamazken, kaza yapan sürücü bayan da kazadan sonra şok geçirdiği için direksiyon başından kalkamadı. Kadınlardan biri yerde acı içinde kıvranırken, diğer kadın direksiyona kapanıp uzun süre gözyaşı döktü. Her iki kadını da çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalışırken yaşlı kadın trafik kazasında yaralandığı için, direksiyon başındaki genç kadın ise trafik kazası sonucu şok geçirdiği için hastanelik oldu. 


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