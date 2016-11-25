Diğer
Kategoriler

Kadınların yürüyüşüne OHAL engeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis OHAL nedeniyle izin vermedi.

Kadınların yürüyüşüne OHAL engeli

25 Kasım 2016 21:41
Kadınların yürüyüşüne OHAL engeli - Tıkla İzle

Kocaeli Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile Belediye İş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Polis ekipleri OHAL nedeniyle kadınların basın açıklamasına izin vermedi. Grup Belediye İş Hanı önünden Sabri Yalım Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe izin vermeyen emniyet güçleri ile kadınlar arasında arbedeler yaşandı. Emniyet güçleri yürüyüş esnasında grubun slogan atmasına izin vermeyince kadınlar şarkı söylemeye başladı. Ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. 

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: Kadınların yürüyüşüne, Kocaeli, OHAL engeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç