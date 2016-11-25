Kocaeli Kadın Platformu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile Belediye İş Hanı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. Polis ekipleri OHAL nedeniyle kadınların basın açıklamasına izin vermedi. Grup Belediye İş Hanı önünden Sabri Yalım Parkı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe izin vermeyen emniyet güçleri ile kadınlar arasında arbedeler yaşandı. Emniyet güçleri yürüyüş esnasında grubun slogan atmasına izin vermeyince kadınlar şarkı söylemeye başladı. Ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Mehmet Oğuzhan Altun