Diğer
Kategoriler

Kadir bebek emin ellerde

Aydın’dan Ankara’ya getirilen, 2 yaşındaki epilepsi hastası Kadir Kaya’nın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Minik Kadir’i ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Kadir bebek burada emin ellerde. Tıbbın gereği neyse sonuna kadar yapılıyor, hiçbir hastalık konusunda umutsuz olmamak lazım" dedi.

Kadir bebek emin ellerde

22 Ağustos 2017 14:58

Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 oğlu var. Büyük oğlu astım hastası olan ailenin 2 yaşındaki oğlu Kadir ise epilepsi hastası. Kadir’i hastaneye götüren aile, oğlunun beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğunu öğrendi. Gittikleri hastaneler tümörden dolayı 2 yaşındaki küçük Kadir’i ameliyat etmedi. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile sesini duyuran ailenin yardımına Sağlık Bakanlığı yetişti. Kadir, Aydın’dan Ankara’ya, Dışkapı Hastanesi Çocuk Bölümü’ne getirildi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bugün Kadir bebeği ziyaret ederek, aileye şifa dileklerinde bulundu, Kadir’e oyuncaklar hediye etti. Gerekli filmlerin çekildiği ve tahlillerin yapıldığını belirten Baba Kaya, hastanenin çok ilgilendiğini ifade ederek, Kadir’in nöbet sayısında da azalma olduğunu söyledi.

"KADİR BEBEK EMİN ELLERDE "

Kadir’in durumuna ilişkin genel değerlendirme yapan Bakan Demircan, "Kadir bebeğin hastalığı onu normal hayatında zorluyor, gelişmesini engelliyor ama hiçbir hastalık konusunda umutsuz olmamak lazım. Allah dertlerin karşısında devasını da yaratmıştır, bunu aramak da bizim vazifemiz. Kadir bebek burada emin ellerde. Daha önceki hastanelerde de emin ellerdeydi, doktorlarımız ellerinden geleni yapmışlar. Buradaki hastanemiz de Türkiye’nin referans hastanelerinden birisi. Tıbbın icabı, gereği neyse sonuna kadar yapılıyor, doktorlarımız gereken değerlendirmeyi yapacaklar" şeklinde konuştu.

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan

Etiketler: aydın, epilepsi, Kadir Kaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç