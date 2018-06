Kadir Gecesi'nde şehit oğlunun silüeti mezar taşına yansıdı

Diyarbakır Sur'da Hendek Operasyonu'nda 30 Ocak 2016 günü şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Paker Babalar Gününde de kabri başında yalnız değildi. Her gün olduğu gibi Babalar Gününde de oğlunu ziyaret eden anne Sevgi Daşdemir, Kadir Gecesi'nde dikkat çeken bir olayla karşılaştığını anlattı. Daşdemir, Kadir Gecesi'nde sahurdan sonra ezan okunurken şehitliği çektiği sırada oğlunun silüetini mezar taşına yansımış halde gördüğünü ve bu anları cep telefonuyla kaydettiğini söyledi. Videoyu çektiği geceyi anlatan Daşdemir 30 Ocak 2016'da Diyarbakır Sur'da Hendek Operasyonu'nda şehit olan oğlu için ''Rabbim şehadetini kabul etsin'' diyerek, '' Selçuk şehit olduktan sonra buraya defnettik. Biz İstanbul'da oturuyorduk. Defnedince geldim şehitliğin karşısındaki binaya taşındım. Biz her sabah Selçuk'la birbirimizi sabah namazına uyandırırdık. Bende her sabah açıyorum camı, abdestimi alıyorum, hadi kuzum kalk namazımızı kılalım diyorum.

Geçtiğimiz Kadir Gecesi'nde de aynı şekilde abdestimi aldım, sahurumu yaptım, geldim camı açtım. Hadi kuzum kalk namazımızı kılalım dedim. O esnada ezan okunmaya başladı. Şehitliği çekeyim dedi. Baştan çekmeye başladım. Oturdum salonun camından olduğu gibi oğlumu görüyorum, kabrini görüyorum. Oraya gelince kamerayı biraz yaklaştırmak istedim. Kamerayı yaklaştırınca baktım bir anda kabir taşına yansıdı, gülerek bana bakıyor. Bağırsan komşular diyecek ki herhalde dayanamadı acısına. Koşsam gelsem demir kapı kilitli, içeri giremeyeceğim. Bunun için dedim ki çekebildiğim kadar çekeyim, en azından ablasıyla kardeşi de görsün. Çekmeye başladım. Ezan bitene kadar oradan gülerek bana baktı. Ezan bittikten sonra bir anda kabir taşı normalde döndü. Ayet-i kerim'de de diyor; ''Şehitler ölü değil, siz bilemezsiniz'' diye. Ben her namazımda secdeye kapanıyorum ve dua ediyorum. Rabbim diyorum kuzumun şehadetini kabul buyur. İlk şehadet haberi geldiğinde de ellerimi açtım, Rabbim dedim sana hamd olsun. Çok istiyordu şehitliği. Gider gelir ''anaların duası kabul olur, dua et ben şehit olayım'' derdi. Çok şükür kuzum şehadet şerbetini içti, Rabbim şehadetini kabul buyursun'' ifadelerini kullandı.

''Kızını göremedi, kokusunu cennetten alıyor''

Paker'in eşinin şehit olduğunda 2 aylık hamile olduğunu kaydeden Daşdemir, ''Şehit olduğunda 11 aylık evliydi, eşi 2 aylık hamileydi. Meyramız var. Bugün babalar günü. Göremedi, kokusunu cennetten alıyor çünkü o her zaman bizimle ben bunu biliyorum. Kızına çok güzel bir onur, gurur, şeref bıraktı. Yarın öbür gün dede olacak, kızımız büyüyecek, yuva kuracak. Benim babam da şehit. Bu gurur bize yetiyor. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz'' şeklinde konuştu.

Seda Kahramantürk - Mustafa Apaydın