Edinilen bilgiye göre, Eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Kadir Güntepe'nin, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadir Güntepe'nin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock’u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde Kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü tespit edildi.

Kadir Güntepe Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenilirken, Kayseri'nin Özvatan İlçe Kaymakamı olan ve açığa alınan Uğur Yıldırım'ın da örgütün haberleşme aracı olan ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.