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Kadir Güntepe'nin eşi serbest!

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe’nin eşi Z. Güntepe, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kadir Güntepenin eşi serbest!

31 Ocak 2017 13:28

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe, 18 Ocak 2017 tarihinde Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından Tokat’a getirilen Kadir Güntepe'nin sorgusu devam ediyor.

Eşi Z. Güntepe de olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak Tokat’a getirilmişti. Yaklaşık olarak 12 gündür gözaltına bulunan Z. Güntepe, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin emniyette gözaltı işlemleri devam ediyor. 13 gündür gözaltına bulunan Güntepe’nin önümüzdeki hafta adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. 

Nurhan İçmez

Etiketler: Beytüşşebap Kaymakamı, Kadir Güntepe


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