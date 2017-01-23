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Kadir Güntepe'nin sorgu işlemleri devam ediyor

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin polis merkezinde soruşturması devam ediyor.

Kadir Güntepenin sorgu işlemleri devam ediyor

23 Ocak 2017 15:41

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Kayseri polisi tarafından 19 Ocak’ta Tokat’a getirilen Kadir Güntepe'nin Karşıyaka Polis Merkezinde sorgu işlemleri devam ettiği öğrenildi. Güntepe, sorgusunda PKK ile mücadele eden birisi olduğunu ileri sürerek kendini savunmuştu.

Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kadir Güntepe'nin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme aracı olan ByLock’u yoğun bir şekilde kullandığı, Amasya Hamamözü'nde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde Amasya kaymakamlar imamı olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez telefonla görüştüğü iddiası ile gözaltına alınmıştı.

Nurhan İçmez

 

Etiketler: Kadir Güntepe


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