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Kadir Hatipoğlu: Cavcav için cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, “Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” ifadelerini kullandı.

Kadir Hatipoğlu: Cavcav için cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor

21 Ocak 2017 18:39

İlhan Cavcav'ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın son durumu hakkında Güven Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, “Başkan sabahtan beri yoğun bakımda yatmakta suni solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirmektedir. Durumu stabil. Beyin kanamasına bağlı anti ödem için tedavisi devam etmekte. Sabahtan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı” şeklinde konuştu.

Başkan İlhan Cavcav’ın yaşına bağlı bazı sağlık problemleri olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Olmadık bir kaza sonucu oluşan bir durum. Beyin kanaması var. Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” değerlendirmesinde bulundu. 

Benan Özben - Cem Geçim

Etiketler: Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Kadir Hatipoğlu


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