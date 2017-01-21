İlhan Cavcav'ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın son durumu hakkında Güven Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, “Başkan sabahtan beri yoğun bakımda yatmakta suni solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirmektedir. Durumu stabil. Beyin kanamasına bağlı anti ödem için tedavisi devam etmekte. Sabahtan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı” şeklinde konuştu.

Başkan İlhan Cavcav’ın yaşına bağlı bazı sağlık problemleri olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Olmadık bir kaza sonucu oluşan bir durum. Beyin kanaması var. Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben - Cem Geçim