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Kadir İnanır: 'Dünyanın hiçbir gücü sanatın karşısında duramaz'

Ünlü aktör Kadir İnanır, Türkiye'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali'ndeki yeni uygulamaya tepki göstererek, “Dünyanın hiçbir gücü sanatın karşısında duramaz. Geriletilir, kırılır, dökülür ama yok edilemez. Bu gerçeği hep birlikte kabul etmemiz gerekiyor. Sinemanın geriletilmesinin kime ne faydası vardır ki” dedi.

Kadir İnanır: Dünyanın hiçbir gücü sanatın karşısında duramaz

04 Ağustos 2017 10:24
Kadir İnanır: 'Dünyanın hiçbir gücü sanatın karşısında duramaz' - Tıkla İzle

Antalya Film Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Kadir İnanır yaptığı açıklamada, “Sinemanın değerini, gücünü siyasal iktidar kabul edip, onu evrensel anlamda yüceltmesi lazım. Çünkü sinema çok büyük bir iletişim aracı ve bir kültür taşıyıcısıdır. Vizyonu aydınlatır, dünyanın aydınlık yüzünü gösterir. Dünyanın gerçeklerini, neresinde bir gerçek varsa şimdiki teknolojik ve iletişim ağı ile televizyonlarla evinize kadar getirme gücüne sahiptir. Sinemaları gerçek sinemalarda izlenirse daha da iyi olur onu da belirtmek isterim. Sinemaya önem verilip güçlendirilmesi gerekiyor. Mesleğimiz ile ilgili dünyanın, ülkenin neresinde organizasyonlar yapılsa biz heyecanla onun güçlenmesi için gideriz, destekleriz. Filmlerimiz bu yapılan organizasyonlarda yarıştığı zaman, ödüller aldığı zaman çok mutlu oluruz. Üretimi hızlandırırız, o organizasyonlarda yer almak için büyük enerji, çaba sarf ederiz. Şimdi bunun önünü kesip bir festivalde bir organizasyonu ortadan kaldırmak çok doğru bir şey değildir. Yapabilirsiniz, kaldırabilirsiniz ama bu durum güzel mesleğin geriletilmesine sebep olur. İnsanların heyecanının kırılmasına sebep olur. Bir an önce bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Şu anda benim bildiğim bütün meslek örgütleri Antalya Film Festivali’nin tavrına karşı büyük bir dayanışma gösteriyorlar. Sanatın karşısında hiç kimse duramaz. Dünyanın hiçbir gücü sanatın karşısında duramaz. Geriletilir, kırılır, dökülür ama yok edilemez. Bu gerçeği hep birlikte kabul etmemiz gerekiyor. Sinemanın geriletilmesinin kime ne faydası var. Festivalde, birinci olmak için 15-20 sinemacı güzel filmler çekiyordu. Şimdi ise bir tane veya iki tane film yarışacak. Üretim kaynağında bu durum geriletmeye sebep olur. Böyle bir yapıdan rahatsız olan varsa bana göre yanlış yapıyor. Umarım, bu yaptıkları yanlış davranışlardan geri dönerler. Dönmezlerse alternatifler her zaman mümkün. Başka bir belediye, başka bir şehir çıkar aynı festivali, aynı organizasyonu yapabilir. Bütün meslek örgütleri de oraya var gücüyle destek verirler. Antalya, bizim uzun yıllar hasret ve saygı duyduğumuz bir organizasyondu. Bu festivalin Antalya’dan gitmesi bizi çok üzer” diye konuştu.

“5 yıl sonra artık setlerle ve insanlarla tekrar buluşacağız”

Yeni gerçekleştireceği projelerden de bahseden İnanır, “İstanbul’a dönüşümde serial bir film yapacağım. 5 yıl sonra artık setlerle ve insanlarla tekrar buluşacağız, bu yüzden çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Altay


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