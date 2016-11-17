Bolaman Mahallesi'nde yakın arkadaşları ile bir araya gelen ürlü aktör Kadir İnanır, dostluklara çok önem verdiğini, memleketine karşı özlem çektiğini belirtti. Uzun zamandır Fatsa’ya gelemediğini belirten İnanır, “İşlerimin yoğunluğu, çatışma bölgelerindeki muhtelif seyahatlerim memleketimden bizleri uzaklaştırdı. Burada yaşayan ailem, arkadaşlarım ve akrabalarımla beraber topraklarımızdan kopmuş değiliz. Bir karışta olsa ayağı toprağa basmayan insan mutsuz insan demektir benim anlayışımla. Toprağın kokusu ve dokusu insanın kimliğinde var olduğu sürece kendini güçlü hisseder. Bu seyahatimde tam anlamıyla tat alamadım. Çünkü rahmetli ağabeyimin eşini kaybettim. Onun için Fatsa’ya geldim. Yazın ilk fırsatta daha uzun gelip hem bölgenin sorunları, hem kültürel sorunları hem de aile dost özlemlerini birleştirerek biraz uzun süre kalmak istiyorum. Bizim memleketimiz Karadeniz, bizim ülkemiz kocaman bir Türkiye” dedi.

Kadir İnanır, hemşehrileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ordu’ya hareket etti.

Ahmet Altay

ORDU