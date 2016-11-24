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Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kural’ın davasına destek için adliyede

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 1 günlük 'nöbetçi genel yayın yönetmenliği'ne katıldığı sayıda yayınlanan haberler nedeniyle hakkında açılan davada ifade veren tiyatrocu Jülide Kural’ı, 16 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır yalnız bırakmadı.

Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kuralın davasına destek için adliyede

24 Kasım 2016 16:43
Kadir İnanır, sevgilisi Jülide Kural’ın davasına destek için adliyede - Tıkla İzle

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 16 yıllık sevgilisi Jülide Kural’ın “örgüt propagandası yapmak” suçundan yargılandığı davaya destek olmak için adliyeye geldi.

İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Jülide Kural ile başka suçtan tutuklu sanık İnan Kızılkaya ve avukatlar katıldı. Ünlü oyuncu Kadir İnanır ve Ferhat Tunç da duruşmayı seyirciler bölümünden izledi.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçildi. Sanık Jülide Kural mahkemeye yazılı savunma sunacağını, ancak savunmasını salonda sesli olarak okumak istediğini söyledi. Kural ifadesinde, “Özgür Gündem gazetesinin 1 günlük genel yayın yönetmenliği yaptım. Ben gazeteci değil sanatçıyım. O günkü haber ve yazıların ne içeriği ne de konusu hakkında bilgi sahibi değilim. Sanatçının ulaşmak istediği ana gerçek özgürlüktür. Barış taraftarı bir insan hakları aktivistiyim. Bu ülkeyi çok seven bir sanatçı olarak hakkımdaki suçlamaları reddediyor beraatımı istiyorum” dedi.

“İfade özgürlüğü kapsamında hareket ettik”
Sanık İnan Kızılkaya ise gazeteci olarak güncel, sosyal ve siyasi gelişmeleri içeren yazıları toplumu bilgilendirmek için yazdığını belirtti. Tamamıyla ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini dile getiren Kızılkaya, “Amacımız çatışmalara ve savaşa dikkat çekmektir. Anayasal haklarımız çerçevesinde hareket ettik. Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

“Duruşmayı Sevgililer Günü'ne erteliyorum”
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Şubat tarihine erteledi. Mahkeme başkanı, "Duruşma tarihini Sevgililer Günü’ne erteliyorum. Artık çiçek böcekle gelirsiniz" dedi. Başkanın bu sözü salonda gülüşmelere neden olurken, seyirciler bölümünde oturan sanatçı Ferhat Tunç, Kadir İnanır’a dönerek, “Artık bir sonraki duruşmaya çiçekle gelirsin” dedi.

Kural’ın başvurusu sorulacak
Mahkeme heyeti, Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na yazı yazarak Kural’ın söz konusu gazeteye genel yayın yönetmeni olarak başvurusunun olup olmadığı hususunun sorulmasına karar verdi. Öte yandan, gazeteciler Hasan Cemal, Yıldırım Türker, Necmiye Alpay da aynı mahkemede yine aynı suçlamadan açılan davalarda ifade verdiler.
Duruşmanın ardından salondan çıkan Kadir İnanır ve Jülide Kural bir süre çevresindekilerle sohbet ettikten sonra adliyeden birlikte ayrıldı. 

Etiketler: Kadir İnanır


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