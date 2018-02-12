Kadir İnanır'ın doktorundan açıklama!

Fulya Acıbadem Hastanesi Başhekimi Fulya Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ve Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ile birlikte kameralar karşısına geçerek, ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

İnanır’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Reha Baran, “Kendisi yoğun bakımda takip ediyoruz. Genel durumu gayet iyi hayati riski yok, takibimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Kadir İnanır'ı 45 dakika ikna etmeye uğraştık"

Kadir İnanır’ın hastaneye getirilmesini sağlayan Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın ise, “Kadik İnanır hem hastam, hem arkadaşım. Pazar akşam 22.00 civarında bir telefon aldım. Jülide hanım aradı. Kadir İnanır’ın konuşmasının bozulduğunu yere düştüğünü söyledi. Hemen bir ambulans çağırıp hastanede buluşalım dedim kabul etmedi. Ben evine gittim. 45 dakika ikna etmekle uğraştık. Beynini geçici olarak kansız kalma durumu geçirdiğini, zamanın önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Sonunda ikna ettik, beraber kalktık geldik. Beyin MR’ı çektiğimizde beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını, ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit ettik. Belli süre sonunda bir damarı açılma gerektiği kararını verip görüntüleri internet ortamında Naci Beye gönderdik. Naci bey de bizim teşhisimize katıldı. Hızla ekibi topladı. Yani gece yarısı konuştuk, 01.00 civarında hastanemize katıldı. 02.00 civarında hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi sağlandı. Burada zamanlamanın çok önemi var. Şimdi hiçbir nörolojik kaybı olmadan, işlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda yakın gözlemde. İnşallah iyi haberler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer ise Kadir İnanır’a gerçekleştirilen operasyonun acır bir cerrahi ameliyatı olmadığını vurgulayarak, “Olan şey beyin damarlarına atılmış olan bir emboli. Bu emboli 4-6 saat dilimi dediğimiz kritik bir dönem içinde Yunus Bey’in şahsi gayretleri ile hastanın buraya gelmesi ve MR’ınn hızlı şekilde çekilip bize hızlı şekilde haber verilmesi ile mümkün oldu. Yapılan işlem asında standart bir işlem, özel bir işlem değil. Tüm dünyada uygulanan bizde yeni yeni oturmaya başlanan bir işlem. Benim yıllardır yaptığım bir işlem. İşlemde beyin damarına giden pıhtı çıkartılmıştır. Bugün yapılan incelemelerde de hastamızın beyin dokusu oldukça iyi konumdadır. Kritik günlerimiz önümüzdeki günler. Tekrar pıhtı atmaması için kontrol altında tutuyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başhekim Prof. Dr. Reha Baran İnanır’ın tedavi sürecinin 1 hafta - 10 gün sürmesini beklediklerini ifade etti.

Sabah ünlü oyuncu ile sohbet ettiğini anlatan Baran, “Şu anda hiçbir rahatsızlık geçirmemiş gibi” ifadelerini kullandı.