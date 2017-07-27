Kadir Sütçü: İstanbul afeti güneyde bir depreme işaret olabilir

İstanbul'daki şiddetli sağanak, fırtına ve dolu yağışının neden olduğu afet çok sayıda yaralanma ve maddi hasara neden olurken, Gökova Körfezi olan 6.6 büyüklüğündeki depremi 13 saat önceden bildiğini öne süren Kadir Sütçü, meteorolojik olayların depremlerin işaretçisi olduğuna iddia etti. İstanbul bölgesinde mevsim normallerinin dışında 2-3 günlük hava olaylarının büyük işaretler vermesiyle birlikte, bulutların yer değiştirdiğine değinen Sütçü, şöyle konuştu:

“İstanbul'da 3 gün hava kapalı kalırsa 6.3'lük depremin işaretçisi oluyor. Dün saat 15.45'te Ege Denizi'nde 4.2 şiddetinde deprem oldu. Oraya bir çizgi çektik. O basınç yapıyordu, bulutları İstanbul'a bırakmıyordu. Basınç bittikten sonra otomatikman Marmara'ya girdi bulutlar. Çünkü depremin basıncı güneyden olmaya başladı.”

Çalışmalarının yarın tamamlanacağına değinen Sütçü, “Şu anki aşamada normalinde Ege Denizi'ndeki basınç bitti, bulutlar Marmara'ya doğru, Ege'ye doğru hareket etmeye başladı. Doğuda Kars, Gürcistan gibi yerlerde 3.5-4 şiddetinde deprem oluşabilir. Mutlaka olacaktır. Bulutların hızlı bir şekilde doğuya gitmesi lazım ama bırakmıyor. Egede yarın bulutlarda kümeleşme görülecek. Bunlar depremin güneyden basıncı anlamına geliyor” diye konuştu.

Marmara bölgesinde havanın 2-3 gün kapalı olması halindeki tahminlerini aktaran Sütçü şöyle devam etti:

“Mutlaka deprem olasılıklarının 500 kilometre yarıçapında İstanbul merkezli haritasını çıkartıyoruz. Bu dairenin içinde olması ihtimalinde 5'in altında, dışında ise 5'in üzerinde bir deprem bekliyoruz. Bu depremi geçmiş ayda yaşadığımız gibi 5'in üzerinde olarak kabul ediyoruz. Kışın bulutlar karmaşıklık yarattığı için zor çözüldüğü gibi yazın bunları daha çabuk çözüyoruz. Eğer bölgede 4.0 şiddetinde depremler oluşmazsa ülkenin özellikle Güney bölgelerinde 6.0'nın üzerinde şiddetli depremler görülebilir.”



Nuri Pir