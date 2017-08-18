Kadir Topbaş, İBB Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde inceleme yaptı

İBB Başkanı Topbaş, “İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda 7 tane kesim ve hayvan satış noktamız var. Bunun dördü Avrupa Yakası'nda üçü de Asya Yakası'nda ve burada takriben bunların toplamında, 12 bin büyükbaş hayvan, 2 bin civarında da küçükbaş hayvan burada alıcılarını ve kurban kesmek isteyenleri bekliyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde inceleme yapıp modern kesimhaneyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemeden sonra kesim noktaları ile ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Topbaş, kesimi bu işin eğitimini alan kişilerin yapması gerektiğini ve hijyenik ortamlarda olması gerektiğine vurgu yaptı. Topbaş, “Mahalle aralarında sokaklara kadar her tarafta kurban satışları ve kurban kesimleri görüldü. Tabi çok kolay değil. 15, 16 milyonluk bir şehirde kurban kesim noktaları oluşturmak ve insanlarımızın o alışkanlıklarından vazgeçirmek çok kolay değil. İstanbul'a ilk geldiğimiz zamanlarda maalesef ciddi sıkıntılar vardı, boyutları oldukça yüksekti. Kurban kesim noktaları yoktu ve satış noktalarını bilirsiniz hijyen olmayan sıkıntılı ortamlarda bu işlemler yapılırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İSMEK'le birlikte kurban kesimiyle ilgili bin 125 kişiye eğitim de verdik. Eğitim de verilmesi gerekiyor. Şunu da ifade etmek istiyorum; Anadolu'da kendi memleketinde, köyünde hayvan kesimini bilen insan şehre geldikten sonra artık aynı reflekslerin olduğunu zannederek kesmeye çalışıyor. Ayağını, bacağını, kolunu kesiyor ve yaralanmalar ortaya çıkıyor. Halbuki profesyonel bir iş, doğru yapmak lazım. Gerçekten bunu bilenlere vermek lazım. Bilenlerin yapmasını sağlamak lazım. İşte biz bu bakıma eğitimler de veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Şu anda İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda toplamda kesimhanemiz ve hayvan satış noktamız var"

İstanbul'da kurban satış noktaları oluşturduklarını söyleyen Topbaş, “İstanbul'un belirli yerlerinde biz kurban satış noktaları oluştursak, insanlarımız oraya gelseler hayvanları görmek isteyenler bizzat görseler, alımlarını orada yapsalar ve orada kestirseler hijyenik bir ortamda eziyet etmeden bu vecibeleri yerine getirseler. İşte bu maksatla öteden beri yaptığımız çalışmalarda bugün geldiğimiz başarılı bir nokta var, daha da geliştiriyoruz. Şu anda İstanbul'da 244 bin metrekarelik alanda toplamda kesimhanemiz ve hayvan satış noktamız var. 244 bin metrekarelik alanda 7 tane kesim ve hayvan satış noktamız var. Bunun dördü Avrupa Yakası'nda üçü de Asya Yakası'nda ve burada takriben bunların toplamında 12 bin büyükbaş hayvan, 2 bin civarında da küçükbaş hayvan burada alıcılarını ve kurban kesmek isteyenleri bekliyor. Bu işlemi yaparken, gelişigüzel sağlı sollu yapıldığı zaman çevre kirliliği başta olmak üzere arkasından birçok hastalıklara da ortam hazırlamış oluyoruz.

Atıkları olsun bir takım şeyleri olsun pislikleriyle çevreyi kirletmiş de oluyoruz. Ayrıca bizim bu modern kesim noktalarımıza hiçbir şeyi zayi olmayacak şekilde kesimler yapılıyor. İlçe belediyelerimizin de kesim yapmak için kesimhane kuranlar var onlara da destek verdik. Onlar da bu işi yapmaya çalışıyorlar. Kırsal mahallelerde özellikle biraz daha eski köy statüsünde olup mahalle kurumuna geçmiş olan yerlere de destek veriyoruz. Vakıf ve derneklere bu konuda destek veriyoruz ve bu konudaki çalışmalara yardımcı olmaktayız” dedi.

Ufuk Kıvık