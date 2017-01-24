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Kadir Topbaş'tan İstanbullulara müjde

Yenikapı’da yapımı devam eden Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Mart ayında hizmete girecek. Merkezde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,“Türkiye’nin en büyük çadırı diyebileceğimiz bir mekan ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi.

Kadir Topbaştan İstanbullulara müjde

24 Ocak 2017 14:23
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sona doğru gelindi - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı’da yapımı devam eden Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde incelemelerde bulundu. İşçilerle birlikte merkezin panellerini yapan Topbaş, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Türkiye’nin en büyük çadır diyebileceğimiz nitelikte kapalı bir mekanını ortaya çıkarmaya çalıştık. Şuanda içinde bulunduğumuz bu mekan 10 bin metrekareye yakın zemini, diğer alanları ile birlikte 18 bin 400 metrekare civarında bir kapalı alana sahip. İnanıyorum ki bu mekan birçok aktivitelere ev sahipliği yapacak. Avrasya Tüneli de açıldı. O tünelin yakın bir noktada olduğu içinde Avrasya Gösteri Merkezi olarak İstanbullulara inşallah hizmet verecek” diye konuştu. 

"Türkiye’nin en büyük kapalı alanı olacak" 

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin üçe bölünerek farklı aktivitelerle kullanılabileceğini belirten Topbaş, “Yazın kliması, kışın ısıtması ile mükemmel ve modern bir yapıya sahip olacak. Türkiye’nin en büyük kapalı alanı olacak. Burada 20 bin kişiye yakın insanın katılacağı mitingler yapılabilir. 6 tane tenis kortu koymak suretiyle uluslararası tenis turnuvaları yapılabilir. 10 bin kişiye yemek verilebilir, iftarlar yapılabilir. Nikah salonu olarak da bölüm bölüm veya tamamı kullanılabilir. Hava hangi şartlarda olursa olsun böyle güzel bir mekan ortaya çıktı” dedi. 

Gösteri merkezinin Mart ayında hizmete gireceğini ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Şuanda çelik ve beton sistemden oluşan bir yapı. İçerik ve aksam olarak yüzde 100’ü tamamlanmış durumda. Şuanda detaylar işleniyor. Mart ayı içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Birçok aktivitelerde burada buluşacağız. Bu mekanda 2 tane lokantası ile diğer salonları ile ve diğer hizmet birimleri ile İstanbul’un bir uğrak yeri, bir aktivite merkezi olarak hizmet verecek. Burada birçok insan etkinliğe geldiği zaman zenginlik yaşanacak” dedi.
Topbaş, yaptığı açıklamanın ardından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ni gezdi. Topbaş, işçilerle birlikte inşaat alanında da çalışmalar yaptı. Yapılan gezinin ve açıklamanın ardından Topbaş, işçilere baklava ve salep ikram etti.
 

Mehmet Altunışık

Etiketler: kadir topbaş


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