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Kadirli'de evdeki patlama korkuttu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, mutfak tüpünden sızdığı tahmin edilen gaz sıkışması sonucu bir evde meydana gelen patlama, korku ve paniğe neden oldu.


29 Eylül 2016 13:43

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi’nde mutfak tüpünden sızdığı sanılan gaz sıkışması sonucu Y.B.'ye ait iki katlı evin üst katında patlama meydana geldi.

Kimsenin olmadığı evde patlamanın basıncıyla, pencerelerde cam ve çerçeve kırıkları oldu, bazı eşyalar yola savruldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de evdeki elektrik aksamını kapattı.
Emniyet Müdürü Mehmet Serkan Serdaroğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı. Evde hasara neden olan patlama sırasında ailenin misafirlikte olduğu öğrenildi. 


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