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Kadirli’de şoförlerin yeni başkanı Ozan Atılgan oldu

Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Ozan Atılgan seçildi.

Kadirlide şoförlerin yeni başkanı Ozan Atılgan oldu

12 Şubat 2018 10:40

Genel kurulda mevcut başkan Nihat Örtlek ve Ozan Atılgan’ın aday olarak yarıştığı seçimler sonucunda 330 oy alan Ozan Atılgan Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni başkanı oldu. Nihat Örtlek 218 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Ozan Atılgan, genel kurul sonunda yaptığı konuşmada, "Hiç kimseyi ayırt etmeden birlik ve beraberlik içerisinde şoför esnafımıza hizmet edeceğiz. Burada üyelerimize şahsıma göstermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. 24 saat gece gündüz demeden sizlerin hizmetinde olacağız, sizlerin sıkıntıları bizim sıkıntımız olacak, sorunların çözümü ve yeni hizmetler için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Kadirli Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeni yönetimi de Ozan Atılgan, Celil Demirel, Murat İspir, Mustafa Topcu, Hakan Savrun, Cafer Bağcı ve Mehmet Dertli’den oluştu.

Eyüp Yüksel İbicioğlu
 

 

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