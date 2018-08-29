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Kadirov, Suriye'deki çocukları geri getirmek için çalışma başlatıyor

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Suriye’de kamplarda yaşayan Rus ve Çeçen çocuk ve gençlerin Rusya’ya dönmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Kadirov, Suriyedeki çocukları geri getirmek için çalışma başlatıyor

29 Ağustos 2018 23:57

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Suriye’nin birçok şehrinde kurulan kamplarda Rus ve Çeçen çocukların kaldığına dikkat çekerek, “Batı ülkeleri tarafından ülkede kurulan kamplarda çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 300 Rus ve Çeçen kalıyor. Biz Suriye’de 200 öksüz çocuğa 150 Suriyeli aileye maddi ve insani destek sağlıyoruz. Rusya’dan Suriye’ye hava kargo yoluyla insani yardım, tekerlekli sandalye ve gıda yardımı gibi yardımlar ulaştırdık” dedi. 

“Putin geri döndürülmelerini istedi”

Kadirov, çocukların ülkeye geri getirilme kararının altında Putin’in imzasının bulunduğunu söyleyerek, "Bu kararı doğrudan Putin talep etti. Özellikle Rus, Çeçenistan, Dağıstan ve diğer bölgelerden Kazakistan ve Özbekistan vatandaşları var. Ülke vatandaşlarının geri döndürülmesi için çalışma başlattık. İlk olarak 117 Rus ve Çeçen çocuğun Rusya’ya döndürülmesini sağlayacağız. Daha sonra bu rakamları arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak  

 

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