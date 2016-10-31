Pınar Karşıyaka’nın FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubunda yarın İzmir’de İsrail’in Maccabi Rand Media takımıyla yapacağı maç öncesi konuşan Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, bu sezon hesapta olmayan tek yenilgilerini Banvit karşısında aldıklarını söyledi.

İzmir’de taraftarları önünde yenilgi almak istemediklerini kaydeden Büyükkarcı, "Önümüzde hem FIBA Şampiyonlar Liginde karşılaşacağımız Maccabi Rand Media ve hem de Basketbol Süper Liginde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. İki maç da bizim için oldukça önemli. Bu iki karşılaşmada taraftar gücüne bir hayli fazla ihtiyacımız olacak" dedi.

Takımda eksiklerin olduğunu belirten Büyükkarcı, "Brown’un oynama ihtimali yüksek ancak Soner ve Erdi’nin durumu maç saati belli olacak. Eksiklerimiz olsa da bu eksiğimizi taraftarımızın vereceği destekle kapatacağımıza inanıyorum. Seyircimiz 6. güç olduğunu bir kez daha gösterirse sonuca ulaşmamız kolaylaşacaktır" şeklinde konuştu.

Ali Gözeten