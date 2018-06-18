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Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

18 Haziran 2018 01:16

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde meydana geldi. Emrecan G.'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Emrecan G., Zuhal G., İslim Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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