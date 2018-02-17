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Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik şirketinin çalışanlarını taşıyan panelvan minibüs ile hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 4 yaralı

17 Şubat 2018 11:15

Kaza Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik şirketi işçilerinin içinde olduğu Ahmet Yılmaz idaresindeki 41 U 39 29 plakalı panelvan minibüs bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan minibüs ters yöne geçerek karşı yönden gelen Fatih Kambur idaresindeki 41 VF 985 hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kaza anında hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralı minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayı gören diğer sürücüler 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan sürücü Ahmet Yılmaz’ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada minibüste bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile ağır yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada minibüs içinde sıkılarak ölen 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak cenaze araçlarına alındı. Gebze morguna götürülen cesetlerin kimlikleri ise savcının yaptığı inceleme sonrasına belirleneceği öğrenildi.  

Hakan Öztürk
 

 

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