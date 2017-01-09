Kısa bir süre önce, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne baş ağrısı ve nöbet şikayeti ile başvuran 43 yaşındaki Çakır Çankaya’nın gerçekleştirilen tomografi, beyin MR’ı ve beyin MR anjiyo tetkikleri sonucunda, beynin ana damarı, görme siniri ve temporal bölge denilen özel alanlara komşu olarak gelişmiş iyi huylu beyin tümörü teşhisi kondu. Fonksiyonel açıdan son derece önemli bir yere sahip olan ve riskli bir cerrahi gerektiren 2,5cm’lik tümör dokusu, 7 saat süren başarılı bir cerrahi işlem ile bulunduğu riskli bölgeden çıkarılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

“İleri teknoloji başarı oranını artırıyor”

Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar ve 10 kişilik ekip tarafından gerçekleşti. Cerrahi işlem sonrası ameliyatın önemine değinen Dr. Gürkanlar, “tümör dokusunun bulunduğu bölge sebebiyle, hastanın damarsal veya beyin dokusu yaralanması sonucu felç geçirme, görme sinirlerine zarar verilmesi durumunda ise körlük veya göz hareketi bozukluklarına sebebiyet verme riski oldukça yüksekti. Gerek ekibin deneyimli olması gerekse ileri teknoloji kullanmamız ameliyatın başarılı geçmesine olanak sağladı. Yüksek teknoloji kullanımı ile 3 boyutlu olarak daha yakından izlenebilen tümörler, sağlıklı dokuların, tümör dokularından ayrılarak beyin tümörü cerrahisindeki başarı oranını artırıyor. YDÜ Hastanesi’nde ameliyat öncesi yapılan üst düzey görüntüleme yöntemleri ve sonrasında cerrahi mikroskoplar ile uygulanan mikro cerrahi yöntem sayesinde, operasyon öncesinde ve sırasında beyin dokusunun 3 boyutlu olarak daha yakından izlenebildiğini, sağlıklı dokuların, tümör dokularından ayrılarak, alınması gereken doku hakkında daha sağlıklı kararlar verilebiliyor” şeklinde konuştu.

“Hasta, ameliyat sonrası kısa sürede sağlığına kavuştu”

Ameliyat sonrası ile ilgili de Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, “Tüm bunların yanında gerek tam donanımlı yoğun bakım, gerekse yataklı servis aşamasında sağlık ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen titiz takip ve tedaviler sayesinde hastamız kısa bir süre zarfında sağlığına kavuşmuştur. Hastamız bundan sonraki süreçte kontrol amaçlı belirli aralıklarla takip edilecektir” dedi.

