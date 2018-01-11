'Kafalar' açıkladı: 'İki milyon lirayı reddettik'

YouTube'ta çektiği videolarla tanınan Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin konuk oldukları programda kendileriyle ilgili merak edilenleri yanıtladılar. Fenomenler, 'Kafalar' kanalının yükselişini ve kendi hayatlarına dair bilinmeyenleri anlattı.

"2 milyon Türk lirası teklif aldık"

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin üçlüsünden oluşan ‘Kafalar’ gurubu kendilerine 2 milyon liralık bir iş teklifi geldiğini, fakat teklifin kendileri için uygun olmadığından kabul etmediklerini söylediler.

Youtube’tan beyaz perdeye

YouTube’daki başarısını Beyaz Perdeye taşımaya hazırlanan Kafalar, “Yakın zamanda sinema filmimiz için start vereceğiz. Proje başlangıcı olarak Mart ayını belirledik. Mart’ta kamera karşısına geçeceğiz” dediler.

Aileleri sigortalı işte çalışmalarını istiyor

YouTube’da fazla zaman geçirmelerinden dolayı ailelerinin ilk zamanlarda rahatsız olduklarını dile getiren Kafalar, “Ailelerimiz bu kadar ünlü olduğumuzu bilmiyor hatta zaman zaman bizi aradıklarında ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye soruyorlar, biz ise okuyoruz cevabı ile geçiştiriyorduk. Fakat artık durum gizlenemeyecek hale geldi, ailelerimizde bu durumu öğrendiler” dediler.

"Televizyon dünyasının gözü dijital medyada"

Televizyon ve gazetelerin dijital medyaya büyük yatırım yaptıklarını söyleyen Kafalar, “Televizyon dünyası şuan da dijital mecraya merak salıyor en popüler isimler, bizden zaman zaman destek istiyor” açıklamasını yaptılar.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından sevildiklerini söyleyen Kafalar, “Bizleri özellikle 13-30 yaş aralığı takip ediyor. Katıldığımız her organizasyonda izdiham yaşıyoruz. Bizleri sevenlere mahcup olmamak en büyük gayretimiz” ifadelerini kullandılar.

Youtube gelirleri yüzleri güldürüyor

En çok merak konusu olan ‘YouTube’dan ne kadar para kazanıyorlar?’ sorusuna da cevap veren Kafalar, “Her ay hatırı sayılır bir para kazanıyoruz fakat daha çok yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Özellikle işimiz ile ilgili yatırım yapıyoruz çünkü; bu mecra geleceğimiz” dediler.