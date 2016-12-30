Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında tekstil ürünü dolu çuvalların taşımasını yapan forkliftten düşen çuval, fabrika çalışanlarından 40 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü. Ağır çuvalın üzerine düşmesi ile birlikte dengesini kaybeden işçi, hareket halindeki banda sıkıştı. Kafası banda sıkışan işçi, diğer işçiler tarafından kurtarıldı.

Kanlar içinde kalan işçi, çağrılan 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yüzü tanınmaz hale gelen işçi, ilk tedavinin ardından müşahede altına alındı.

İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Salih Bakıcı