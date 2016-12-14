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Kafası yarılan futbolcuya belediye başkanı dikiş attı

Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, maçta aldığı darbe ile kafası yarılan futbolcuya dikiş atarak tedavisini bizzat kendisi yaptı.

Kafası yarılan futbolcuya belediye başkanı dikiş attı

14 Aralık 2016 09:04
Kafası yarılan futbolcuya belediye başkanı dikiş attı - Tıkla İzle

Eski sağlık çalışanı olan Başkan Alıcık, dikiş attığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nazilli Belediyespor benim 4. evladım. Gururumuz olan takımımız için elimizden geleni yaparım, hafta sonu maçta evladımız Ersavaş girdiği bir pozisyonda başında oluşan kesiğe maçtan sonra operasyon yaptım. Eski günlerimi hatırladım" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ile hafta sonu oynanan Sivas Belediyespor maçında kafasında yarık oluşan Mehmet Ersavaş’a attığı dikiş ile günün konusu haline gelen Haluk Alıcık’ın futbolculara ve kulübe olan ilgisi tekrar gün yüzüne çıktı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz pazar günü sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor karşılaşmasının sonunda 1-0’lık galibiyet için oyuncuları tebrik etmek isteyen Onursal Başkan Haluk Alıcık soyunma odasına gitti. Müsabakanın uzatma dakikalarında rakip futbolcuyla girdiği mücadelede kafası yarılan Mehmet Ersavaş’ın tedavi edildiğini gören eski sağlıkçı Başkan Alıcık, kulüp doktoru İrfan Özbek ve masör Osman Özcan’dan oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Mehmet Ersavaş’ın başında yarık olduğunu öğrenen Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, hemen kolları sıvayarak gerekli müdahaleyi yaptı. Geçmiş yıllarda Aydın Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalışan, Sağlık Meslek Lisesi ve Nazilli Devlet Hastanesi’nde müdürlük yapan Haluk Alıcık, futbolcunun kafasına dikiş attıktan sonra sahadan galibiyetle ayrılan takımın oyuncularını tek tek tebrik etti.

Sosyal medya çalkalandı
Spor sahalarında ender rastlanan olayı kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Değerli arkadaşlarım Nazilli Belediye Başkanı olarak Nazilli Belediyespor benim 4. evladım. Gururumuz olan takımımız için elimizden geleni yaparım, hafta sonu maçta evladımız Ersavaş'ın girdiği bir pozisyonda başında oluşan kesiğe maçtan sonra operasyon yaptım. Eski günlerimi hatırladım, evladımıza geçmiş olsun. Her şey gururumuz Nazilli Belediyespor için. Hayırlı geceler” ifadelerini kullandı.
Başkan Haluk Alıcık’ın yaptığı paylaşım kısa sürede izlenme ve paylaşım rekoru kırarken, birçok takipçisi tarafından beğeni kazandı.

Veysel Karahan

Etiketler: Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Başkanı H


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