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Kafası yoğurt kabına sıkışan yavru köpeği böyle kurtardılar

Giresun’un Tirebolu ilçesinde ilginç bir kurtarma görüntüsü kaydedildi.

Kafası yoğurt kabına sıkışan yavru köpeği böyle kurtardılar

12 Şubat 2017 11:19

Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman eşi Gülizar Duman ile birlikte Gümüşhane’den Ordu’ya dönerken Tirebolu’da su almak için yol kenarındaki bir çeşmede durdu. Bu sırada çeşme yakınında bir köpek yavrusunun başını sıkıştırdığı yoğurt kabından kurtulamadığı, yanındaki başka bir yavrunun da kabı çıkartmak için çabaladığını gördüler. Yavruların durumuna acıyan Gülizar Duman, boğulmak üzere olan yavruyu kurtarmak için müdahale etti.

SANİYE SANİYE O ANLAR

Bayan Duman köpeği kurtarmak için çabalarken Şinasi Duman ise eşi tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Kendisinden yardım isteyen eşini görüntülemeye devam eden Duman eşinden azar da işitti. Gülizar Duman köpek yavrusu boğulmadan kurtarmayı başardı. Şinasi Duman başarı ile tamamlanan kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 


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