Diğer
Kategoriler

Kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs eski futbolcu çıktı

Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahsın eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs eski futbolcu çıktı

26 Mart 2018 13:52

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yıldırım (55) bugün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldırım'ın Trabzon'daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor'un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor'da profesyonel kalecilik yaptığı öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım'ın ayrıca Giresunspor ve Adanaspor'da da kaleci antrönörlüğü yaptığı belirtildi.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Etiketler: eski futbolcu, kaldırım, trabzon

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç